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07:37 (мск), источник: РИА Новости

После взрыва на заводе в Китае в больницы доставили около 640 пострадавших

ПЕКИН, 22 мар — РИА Новости. После взрыва на химзаводе в китайской восточной провинции Цзянсу в 16 местных больниц доставили около 640 пострадавших с травмами разной степени тяжести, говорится в заявлении правительства провинции, поступившем в распоряжение РИА Новости.

«В настоящее время в оказании необходимой медицинской помощи задействованы 3,5 тысячи медсотрудников, 90 карет скорой помощи, в 16 больниц доставили около 640 пострадавших», — говорится в документе.

По последним данным, в результате взрыва погибли 44 человека, 32 находятся в критическом состоянии, 58 — к тяжелом.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе «Цзянсу Тяньцзяи» на территории химического промышленного парка «Чэньцзяган» в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14.00 по местному времени (9.00 мск). Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 (9.48 мск) зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.

Взрыв в Китае. В больницах находятся более 600 человек
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