После взрыва на заводе в Китае в больницы доставили около 640 пострадавших

«В настоящее время в оказании необходимой медицинской помощи задействованы 3,5 тысячи медсотрудников, 90 карет скорой помощи, в 16 больниц доставили около 640 пострадавших», — говорится в документе.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе «Цзянсу Тяньцзяи» на территории химического промышленного парка «Чэньцзяган» в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14.00 по местному времени (9.00 мск). Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 (9.48 мск) зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.