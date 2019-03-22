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08:54 (мск), источник: ТАСС

Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства России в Афинах

АФИНЫ, 22 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Неизвестные лица бросили минувшей ночью гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ Василий Гаврилов.

«Неизвестные лица, проезжая примерно в 03:30 утра на мотоцикле около консульского отдела посольства, бросили взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейскую будку. Устройство взорвалось. Будке нанесен незначительный ущерб. Никто не пострадал», — сказал Гаврилов.

Представитель посольства уточнил, что инцидент произошел в афинском районе Халандри, где расположен консульский отдел посольства. «Будка находится рядом со зданием консульского отдела. Взрывное устройство было брошено прямо к будке, которая расположена не на территории диппредставительства, а на улице», — уточнил Гаврилов.

По его словам, в настоящее время район вокруг консульского отдела оцеплен полицией. Компетентные органы Греции ведут расследование.

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