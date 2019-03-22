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10:20 (мск), источник: ТАСС

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа в трех городах

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/ — Следственные мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.

Источник: РИА "Новости"

ФСБ России проводит обыски в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”), реализуются следственные действия в городах Липецке, Санкт-Петербурге и Москве.

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Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — отметили в ЦОС.

Уголовное дело возбуждено «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности», сообщили в ЦОС.
В ФСБ не сообщили о сумме и обстоятельствах хищения. На распространенной ЦОС ФСБ видеозаписи видно, как оперативные сотрудники ФСБ пришли в Липецкое станкостроительное предприятие.

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