ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа в трех городах
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/ — Следственные мероприятия проходят в Москве,
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/ — Следственные мероприятия проходят в Москве,
ФСБ России проводит обыски в Липецке,
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”), реализуются следственные действия в городах Липецке,
Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — отметили в ЦОС.
Уголовное дело возбуждено «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке
В ФСБ не сообщили о сумме и обстоятельствах хищения. На распространенной ЦОС ФСБ видеозаписи видно, как оперативные сотрудники ФСБ пришли в Липецкое станкостроительное предприятие.