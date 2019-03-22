На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку

Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя. На борту было 20 пассажиров и три члена экипажа, они не пострадали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Вертолет Ми-8 при взлете в примерно 150 километрах от Нового Уренгоя зацепился, в результате упал, у него отвалился хвост. На борту было 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал», — сказал он.

По данным источника, вертолет принадлежит авиакомпаниии «Ямал».

Для транспортировки пассажиров Ми-8 в ближайшее время из Салехарда вылетит борт авиакомпании «Ямал», сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.

«Вертолет Ми-8 авиакомпании “Ямал”, вылетевший из Надыма, совершил жесткую посадку в селе Нори. На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал. Из Салехарда в село Нори готовится к вылету вертолет для транспортировки пассажиров в село Ныда», — сказал собеседник агентства, уточнив, что сотрудники МЧС к данному инциденту не привлекались.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту инцидента.

«22 марта в 08:18 мск вертолет Ми-8 авиакомпании “Ямал”, выполняющий рейс Надым — Нори — Ныда — Кутопьюган — Надым совершил жесткую посадку в поселке Нори Надымского района ЯНАО, в результате чего у вертолета отломился хвост. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства случившегося, по ее итогам будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.