На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку
ТАСС, 22 марта — Пострадавших в результате инцидента нет.
ТАСС, 22 марта — Пострадавших в результате инцидента нет.
Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя. На борту было 20 пассажиров и три члена экипажа, они не пострадали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
По данным источника, вертолет принадлежит авиакомпаниии «Ямал».
Для транспортировки пассажиров Ми-8 в ближайшее время из Салехарда вылетит борт авиакомпании «Ямал», сообщили ТАСС в
«Вертолет Ми-8 авиакомпании “Ямал”, вылетевший из Надыма, совершил жесткую посадку в селе Нори. На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал. Из Салехарда в село Нори готовится к вылету вертолет для транспортировки пассажиров в село Ныда», — сказал собеседник агентства, уточнив, что сотрудники МЧС к данному инциденту не привлекались.
Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту инцидента.
«22 марта в 08:18 мск вертолет Ми-8 авиакомпании “Ямал”, выполняющий рейс Надым — Нори — Ныда — Кутопьюган — Надым совершил жесткую посадку в поселке Нори Надымского района ЯНАО, в результате чего у вертолета отломился хвост. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства случившегося, по ее итогам будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.
По данным синоптиков, в Надымском районе, где произошло ЧП, в пятницу облачно, мокрый снег, ветер