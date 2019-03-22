Украинец Гриб приговорен к шести годам колонии за подстрекательство к теракту
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — 19-летний Павел Гриб подговаривал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере.
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — 19-летний Павел Гриб подговаривал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере.
Как сообщалось, 19-летний Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Белоруссии. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.
По данным следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Следствие считает, что Павел Гриб убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, по материалам дела, рекомендовал школьнице покинуть территорию России.