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14:25 (мск), источник: Интерфакс

Украинец Гриб приговорен к шести годам колонии за подстрекательство к теракту

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — 19-летний Павел Гриб подговаривал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере.

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор украинцу Павла Грибу, который подговаривал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере.

По решению суда Гриб приговорен к шести годам заключения в колонии общего режима, передал корреспондент агентства «Интерфакс» из зала суда. Он обвинялся по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности).

Как сообщалось, 19-летний Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Белоруссии. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

По данным следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Следствие считает, что Павел Гриб убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, по материалам дела, рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

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