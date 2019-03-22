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14:29 (мск), источник: Интерфакс

Осужденный за подстрекательство к теракту в РФ украинец Гриб объявил голодовку

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Украинец Павел Гриб, которого суд в РФ в пятницу приговорил к шести годам лишения свободы за подстрекательство школьницы к совершению теракта в Сочи, объявил голодовку, сообщила журналистам в Ростове-на-Дону его адвокат Марина Дубровина.

«Он не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей с Украины. Он официально заявил, что объявил голодовку. Пока будет пить только, так как это необходимо», — сказала Дубровина.

В пятницу Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима.

19-летний Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Белоруссии. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

По данным следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Следствие считает, что он убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, согласно материалам дела, рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

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