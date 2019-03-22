Осужденный за подстрекательство к теракту в РФ украинец Гриб объявил голодовку

«Он не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей с Украины. Он официально заявил, что объявил голодовку. Пока будет пить только, так как это необходимо», — сказала Дубровина.
В пятницу Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима.
19-летний Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Белоруссии. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.
По данным следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Следствие считает, что он убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, согласно материалам дела, рекомендовал школьнице покинуть территорию России.