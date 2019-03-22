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16:35 (мск), источник: РИА Новости

Вышинский из тюрьмы в Киеве рассказал анекдот про себя

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский, находящийся в тюрьме в Киеве, написал коллегам из МИА «Россия сегодня» письмо, в котором рассказал анекдот про себя.

Источник: РИА Новости

«Коллеги, привет из Киева! Я практически в двух шагах от своего дома. Анекдот “Раньше жил напротив тюрьмы, теперь живет напротив дома” — это про меня!», — говорится в письме Вышинского, которое он написал коллегам в МИА «Россия сегодня».

По словам Вышинского, настроение у него бодрое, и он готов ко всем судебным тяжбам.

«Терпение сейчас — моя главная добродетель! Всем привет, Кирилл», — добавил Вышинский.

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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции». Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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