Фанат Трампа сознался в рассылке бомб политикам

Источник: AP 2019

56-летний мужчина рассказал, что изготовил взрывные устройства с помощью пороха для фейерверков. «Я знал, что-то, что я делал — неправильно. Я очень сожалею», — приводит его слова газета. Сэйок отметил, что не хотел, чтобы бомбы взорвались, но понимал, что это может произойти.

Признание он сделал на заседании суда Манхэттена, где было зачитано обвинение из 65 пунктов. В их числе — использование оружия массового поражения, нелегальная пересылка взрывчатки с целью убить и покалечить людей.

Полиция арестовала Сэйока по подозрению в рассылке бомб политическим оппонентам Трампа в октябре 2018 года. Изначально он отрицал свою вину.