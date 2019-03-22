Фанат Трампа сознался в рассылке бомб политикам
Фанат президента США Дональда Трампа Цезарь Сэйок, обвиняемый в рассылке взрывных устройств американским политикам и чиновникам, сознался в содеянном. Об этом сообщает The Washington Post.
Фанат президента США Дональда Трампа Цезарь Сэйок, обвиняемый в рассылке взрывных устройств американским политикам и чиновникам, сознался в содеянном. Об этом сообщает The Washington Post.
56-летний мужчина рассказал, что изготовил взрывные устройства с помощью пороха для фейерверков. «Я знал,
Признание он сделал на заседании суда Манхэттена, где было зачитано обвинение из 65 пунктов. В их числе — использование оружия массового поражения, нелегальная пересылка взрывчатки с целью убить и покалечить людей.
Полиция арестовала Сэйока по подозрению в рассылке бомб политическим оппонентам Трампа в октябре 2018 года. Изначально он отрицал свою вину.
В период с 22 по 26 октября было найдено 12 взрывных устройств. Их направили бывшему госсекретарю, кандидату на пост главы государства Хиллари Клинтон, 44-му президенту США Бараку Обаме, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, сенатору Кори Букеру, актеру Роберту Де Ниро и миллиардеру Джорджу Соросу. Члену палаты представителей Максин Уотерс и бывшему