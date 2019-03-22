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14:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Фанат Трампа сознался в рассылке бомб политикам

Фанат президента США Дональда Трампа Цезарь Сэйок, обвиняемый в рассылке взрывных устройств американским политикам и чиновникам, сознался в содеянном. Об этом сообщает The Washington Post.

Источник: AP 2019

56-летний мужчина рассказал, что изготовил взрывные устройства с помощью пороха для фейерверков. «Я знал, что-то, что я делал — неправильно. Я очень сожалею», — приводит его слова газета. Сэйок отметил, что не хотел, чтобы бомбы взорвались, но понимал, что это может произойти.

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Признание он сделал на заседании суда Манхэттена, где было зачитано обвинение из 65 пунктов. В их числе — использование оружия массового поражения, нелегальная пересылка взрывчатки с целью убить и покалечить людей.

Полиция арестовала Сэйока по подозрению в рассылке бомб политическим оппонентам Трампа в октябре 2018 года. Изначально он отрицал свою вину.

В период с 22 по 26 октября было найдено 12 взрывных устройств. Их направили бывшему госсекретарю, кандидату на пост главы государства Хиллари Клинтон, 44-му президенту США Бараку Обаме, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, сенатору Кори Букеру, актеру Роберту Де Ниро и миллиардеру Джорджу Соросу. Члену палаты представителей Максин Уотерс и бывшему вице-президенту США Джо Байдену отправили по две бомбы. Кроме того, посылки на имя экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клеппера пришли в офис CNN.

Следите за развитием темы Клинтон, Обаме и Соросу по почте прислали бомбы. Главное
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