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15:02 (мск), источник: Ведомости

Украина обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в харьковском метро

Спецслужбы России завербовали жителя Харькова для организации и совершения теракта на одной из станций метро Харькова. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По ее данным, представители российских спецслужб передали исполнителю бомбу мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте, которая должна была быть приведена в действие телефонным звонком. Также они давали инструкции по подготовке теракта и передали исполнителю $15 000, утверждает СБУ. В Харькове, сообщает украинская служба, злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки для того, чтобы усилить действие бомбы.

Оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника настоящее взрывное устройство и заменили его на муляж. Исполнителя задержали после того, как он установил устройство на станции метро «Индустриальная». Его подозревают в совершении теракта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Взрыв, подчеркивает украинская спецслужба, должен был «привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов».

В феврале СБУ обвинила Россию в попытке влияния на выборы президента на Украине, которые запланированы на 31 марта. Делалось это, в частности, посредством подкупа избирателей, а координатором был некий народный депутат, заявляла СБУ.

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