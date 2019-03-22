Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище: как выглядит Крымская АЭС (фото)
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться)
Неподходящее время и место: рассказ проктолога
Гузеева будет вести кулинарный блог в новом шоу на «Первом»
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Робинзон на ДонуБездомный фермер восемь лет скитается с коровами по степи
В сети появилось редкое фото мужа и дочки Кристины Орбакайте
Саша Савельева улетела рожать за границу
Ученица Тутберидзе первой в истории сделала сложнейший прыжок
Медведева выступала на ЧМ через боль
Стало известно, кто будет исполнять роль жены Петросяна
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли
Популярная актриса оказалась при смерти в 24 года
Опровергнут миф о норме употребления воды
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
15Названо «Европейское дерево года»
20:13 (мск), источник: Интерфакс

В СИЗО не подтвердили голодовку осужденного за подготовку теракта украинца Гриба

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Украинец Павел Гриб, которого суд в РФ приговорил к шести годам лишения свободы за подстрекательство к теракту, после возвращения в СИЗО продолжает принимать пищу, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис.

Источник: РИА "Новости"

«Я связывался с руководством СИЗО. Павел Гриб после возвращения из зала суда был осмотрен врачом, жалоб на состояние здоровья не высказывал, о голодовке не заявлял и продолжает принимать пищу», — сказал Петрашис агентству «Интерфакс».

Ранее в пятницу адвокат Гриба Марина Дубровина после оглашения обвинительного приговора сообщила журналистам, что ее подзащитный объявил голодовку из-за неоказания медицинской помощи и недопуска к нему украинских врачей.

Суд приговорил гражданина Украины к шести годам в колонии общего режима.

19-летний Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Белоруссии. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

По данным следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Следствие считает, что Гриб убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, по материалам дела, рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

Загитова завоевала золото на чемпионате мира
В ООН заявили, что статус Голанских высот остается неизменным
Судьи в Томской области уволились из-за приговора полицейским
Ученица Тутберидзе первой в истории сделала сложнейший прыжок
Девушку смыло волной во время фотосессии на Бали (видео)
Врио главы Забайкалья повторно заплакал из-за многодетной семьи
«Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через Украину
Спорт
Определился последний полуфиналист Кубка Гагарина «Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в пятом матче серии и теперь встретится с омским «Авангардом»
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Китайцы поплатились за копирование европейских авто Компания Jaguar Land Rover, входящая в состав Tata Motors, выиграла дело против китайской Jiangling Motors Corp
Кино
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2» Телеведущая и певица не смогла сдержать эмоций и покинула «лобное место»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Слухи о суррогатном материнстве Заворотнюк подтвердились Постановщик подлил масла в огонь споров поклонников, которые не поверили в роды актрисы.
Леди
Адвокат Петросяна рассказал о найденных у Степаненко миллионах Сергей Жорин поделился с журналистами новой информацией касательно развода юмористов.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь