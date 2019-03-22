В СИЗО не подтвердили голодовку осужденного за подготовку теракта украинца Гриба

«Я связывался с руководством СИЗО. Павел Гриб после возвращения из зала суда был осмотрен врачом, жалоб на состояние здоровья не высказывал, о голодовке не заявлял и продолжает принимать пищу», — сказал Петрашис агентству «Интерфакс».
Ранее в пятницу адвокат Гриба Марина Дубровина после оглашения обвинительного приговора сообщила журналистам, что ее подзащитный объявил голодовку из-за неоказания медицинской помощи и недопуска к нему украинских врачей.
Суд приговорил гражданина Украины к шести годам в колонии общего режима.
19-летний Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Белоруссии. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.
По данным следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Следствие считает, что Гриб убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, по материалам дела, рекомендовал школьнице покинуть территорию России.