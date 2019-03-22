Организаторов бизнес-рейсов из «Домодедово» обвинили в неуплате таможне свыше 600 млн руб

По данным следствия, с августа по декабрь 2018 года компании незаконно осуществляли на территории РФ частные рейсы на четырех бизнес-джетах — Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650, Bombardier G150 — не уплатив государству таможенные платежи в размере более 600 млн рублей за использование самолетов в РФ.
Обвинения предъявлены начальнику службы организации пассажирских перевозок ООО «Бизнес Авиэйшн Центр» Вячеславу Реснянскому, генеральному директору ООО «Сфера Джет» Андрею Степанюку, финансовому директору ООО «Сфера Джет» и генеральному директору ООО «Сфера Джет Хэндлинг» Татьяне Стахурской, а также менеджеру по продажам «Сфера Джет Хэндлинг» Марии Кожемякиной.
12 марта сообщалось о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму около 636 млн рублей в отношении неустановленных сотрудников Домодедовской таможни.
В «Сфера Джет» и «Бизнес Авиэйшн Центр» прошли обыски и допросы, кроме того, четыре бизнес-джета были изъяты.
Компания «Сфера Джет», согласно информации на ее сайте, занимается организацией рейсов на самолетах административного класса, оказывает услуги по приобретению, продаже эксплуатации и управлению бизнес-самолетами, подбору авиационного персонала.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сфера джет» было зарегистрировано в мае 2010 года, у Т. Стахурской и А. Степанюка в компании по 24,5%, а 51% владеет кипрская Mirley Equity Limited. Эта компания владеет еще двумя юрлицами, зарегистрированными по тому же адресу, что и «Сфера джет» — ООО «ВИП Глобал Сервис» и ООО «Инвестмент компани».
По этому же адресу зарегистрировано ООО «Бизнес авиэйшн центр» — компания, которая управляет центром деловой авиации на территории аэропортового комплекса «Домодедово».
«Domodedovo Business Aviation Center — это частная компания. Группа DME к ней отношения не имела и не имеет», — заявил представитель DME, холдинговой компании аэропорта «Домодедово» (ее единственным владельцем считается предприниматель Дмитрий Каменщик).
В 2017 году, согласно данным «СПАРКа», в балансе «Сфера джета» произошли драматические изменения: на фоне невысокой выручки (169 млн руб. против 188 млн руб. в 2016 году) компания зафиксировала гигантскую для себя прибыль в 5,6 млрд рублей, хотя ранее этот показатель у нее исчислялся сотнями тысяч рублей. Причина такого взлета прибыли — получение дохода от участия в других организациях в размере 7,1 млрд рублей, следует из баланса (1,4 млрд руб. «Сфера джет» выплатила в виде налога на прибыль). При этом дочерних компаний у «Сфера джета» по состоянию на 2016−2017 гг. не было, следует из данных «СПАРКа» (а раньше была только одна — «Авком-Д», чья прибыль в самые удачные годы не превышала 3−4 млн рублей).