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15:38 (мск), источник: ТАСС

Число погибших в результате циклона в Мозамбике возросло до 417

ТАСС, 23 марта — Ранее сообщалось о 293 погибших.

Число погибших в результате наводнений, вызванных на прошлой неделе тропическим циклоном «Идай» в Мозамбике, возросло до 417. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейа.

По данным агентства, министр также отметил, что ситуация остается критической.

Ранее сообщалось о 293 погибших.

Тропический циклон «Идай» привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.

Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В 2015 году от ударов стихии в этой стране погибли более 110 человек.

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