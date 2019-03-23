Число погибших в результате циклона в Мозамбике возросло до 417

Число погибших в результате наводнений, вызванных на прошлой неделе тропическим циклоном «Идай» в Мозамбике, возросло до 417. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейа.
По данным агентства, министр также отметил, что ситуация остается критической.
Тропический циклон «Идай» привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.
Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В 2015 году от ударов стихии в этой стране погибли более 110 человек.