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16:13 (мск), источник: Интерфакс

В Дагестане произошло массовое отравление из-за загрязненной воды

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Острая кишечная инфекция диагностирована у 72 детей и полутора десятков взрослых.

Власти Дагестана выясняют причину загрязнения воды в дагестанском Хасавюрте, из-за которой произошло массовое отравление, сообщили в субботу агентству «Интерфакс» в пресс-службе Минздрава республики.

«Острой кишечной инфекцией заболели 72 ребенка и 14 взрослых. Это произошло в городе Хасавюрте», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, отравление произошло из-за воды. Специалисты Роспотребнадзора ищут источник загрязнения.

В свою очередь, в пресс-службе регионального правительства сообщили, что на место ЧП выехал председатель правительства республики Артем Здунов.

«В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами», — сказал Здунов.

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