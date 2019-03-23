В Дагестане произошло массовое отравление из-за загрязненной воды
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Острая кишечная инфекция диагностирована у 72 детей и полутора десятков взрослых.
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Острая кишечная инфекция диагностирована у 72 детей и полутора десятков взрослых.
Власти Дагестана выясняют причину загрязнения воды в дагестанском Хасавюрте,
«Острой кишечной инфекцией заболели 72 ребенка и 14 взрослых. Это произошло в городе Хасавюрте», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в
«В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами», — сказал Здунов.