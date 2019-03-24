Российский путешественник Федор Конюхов находится на грани жизни и смерти
Российский путешественник Федор Конюхов оказался на грани жизни и смерти, угодив во время своей кругосветной экспедиции в шторм. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 23 марта.
Российский путешественник Федор Конюхов оказался на грани жизни и смерти, угодив во время своей кругосветной экспедиции в шторм. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 23 марта.
Жена путешественника Ирина рассказала, что Конюхов лежит пристегнутый ко дну своей весельной лодки и пытается пережить шторм.
«Каждый час он пишет, сообщения короткие “У меня всё хорошо”», — приводит агентство ее слова.
Федор Конюхов может стать первым путешественником, который пересечет воды всех трех океанов, омывающих Антарктиду, и обогнет мыс Горн на весельной лодке АКРОС.
Путешественник стартовал 6 декабря 2018 из новозеландского города Данидин. Весь маршрут — порт Данидин — мыс Горн (Чили) — мыс Люин (Австралия) — порт Данидин — составит более 16 тыс. морских миль (27 тыс. км). Путешествие завершится в Новой Зеландии в 2020 году.
6 февраля Конюхов преодолел половину пути в кругосветном путешествии.