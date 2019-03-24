Около восьми тонн рыбных отходов вывалились из грузовика перед зданием правительства Камчатки
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Порядка восьми тонн рыбных отходов вывалились из грузовика в центре
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Порядка восьми тонн рыбных отходов вывалились из грузовика в центре
Инцидент произошел рядом со зданием правительства региона, расчистку организовало руководство компании, которой принадлежит грузовик.
«По словам инспекторов ГИБДД, причиной инцидента стала халатность водителя грузовика, вывозившего отходы от переработки рыбы с предприятия, расположенного на улице Красинцев в Петропавловске-Камчатском», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД при помощи системы видеонаблюдения определили нарушителя и задержали его.
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