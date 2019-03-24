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06:39 (мск), источник: Интерфакс

Около восьми тонн рыбных отходов вывалились из грузовика перед зданием правительства Камчатки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Порядка восьми тонн рыбных отходов вывалились из грузовика в центре Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края в субботу.

Инцидент произошел рядом со зданием правительства региона, расчистку организовало руководство компании, которой принадлежит грузовик.

«По словам инспекторов ГИБДД, причиной инцидента стала халатность водителя грузовика, вывозившего отходы от переработки рыбы с предприятия, расположенного на улице Красинцев в Петропавловске-Камчатском», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД при помощи системы видеонаблюдения определили нарушителя и задержали его.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На мужчину на месте составлен протокол об административном правонарушении, он будет привлечен к ответственности за загрязнение дорожного полотна, а также за эксплуатацию транспортного средства с нештатным креплением кузова. Именно из-за того, что не должным образом был закреплен задний борт, порядка восьми тонн рыбных отходов оказались на дороге», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Сергея Хабарова.

По поводу происшествия высказался и губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

«Я поручил инспекции экологического надзора и министерству рыбного хозяйства Камчатского края разобраться, на каком основании через исторический центр города кто-либо считает возможным ненадлежащим образом перевозить отходы, а главе города — принять меры, в том числе административные, в части нарушения правил благоустройства. Все задействованные ведомства должны навести порядок в организации перевозки грузов по городу», — цитирует пресс-служба Илюхина.

В свою очередь, глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко заявил, что предприятие, которому принадлежит грузовик, будет оштрафовано.

«Правилами благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа запрещено сбрасывать и размещать отходы, в том числе рыбные, на дорогу, обочины, кюветы и тротуары. За нарушение юридическим лицом этих требований предусмотрен административный штраф на сумму до 150 тысяч рублей. Нами будет составлен соответствующий протокол», — приводятся в сообщении слова Иваненко.

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