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12:13 (мск), источник: Известия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке. Об этом 23 марта сообщил его сын, руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас уже шторм пошел на спад, ветер упал до 25 узлов (45 км/ч). У Федора в океане ночь. До мыса Горн 2,3 тыс. км. Идет по курсу», — цитирует сына путешественника агентство «РИА Новости».

Накануне супруга путешественника Ирина рассказала, что Конюхов впервые попал в подобные условия. Ему пришлось справляться восьмиметровыми волнами океана, скорость которых достигала 90 км/ч. Чтобы выжить, мужчина привязал себя ко дну лодки и ежечасно писал близким короткие сообщения.

Предположительно, путешественнику предстоит выстоять еще четыре шторма с высотой волн до 5−6 м.

Федор Конюхов может стать первым путешественником, который пересечет воды всех трех океанов, омывающих Антарктиду, и обогнет мыс Горн на весельной лодке АКРОС.

Он стартовал 6 декабря 2018 из новозеландского города Данидин. Весь маршрут — порт Данидин — мыс Горн (Чили) — мыс Люин (Австралия) — порт Данидин — составит более 16 тыс. морских миль (27 тыс. км). Путешествие завершится в Новой Зеландии в 2020 году. 6 февраля Конюхов преодолел половину пути.

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31 октября 2018© Ньюстюб
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