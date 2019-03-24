Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

«Сейчас уже шторм пошел на спад, ветер упал до 25 узлов (45 км/ч). У Федора в океане ночь. До мыса Горн 2,3 тыс. км. Идет по курсу», — цитирует сына путешественника агентство «РИА Новости».
Накануне супруга путешественника Ирина рассказала, что Конюхов впервые попал в подобные условия. Ему пришлось справляться восьмиметровыми волнами океана, скорость которых достигала 90 км/ч. Чтобы выжить, мужчина привязал себя ко дну лодки и ежечасно писал близким короткие сообщения.
Предположительно, путешественнику предстоит выстоять еще четыре шторма с высотой волн до 5−6 м.
Федор Конюхов может стать первым путешественником, который пересечет воды всех трех океанов, омывающих Антарктиду, и обогнет мыс Горн на весельной лодке АКРОС.
Он стартовал 6 декабря 2018 из новозеландского города Данидин. Весь маршрут — порт Данидин — мыс Горн (Чили) — мыс Люин (Австралия) — порт Данидин — составит более 16 тыс. морских миль (27 тыс. км). Путешествие завершится в Новой Зеландии в 2020 году. 6 февраля Конюхов преодолел половину пути.