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18:50 (мск), источник: РИА Новости

При взрыве в квартире в Киеве погиб россиянин

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Гражданин России погиб при взрыве в квартире многоэтажного дома в Киеве, сообщил начальник Голосеевского управления полиции в Киеве Олег Волошин.

Погибшему было 28 лет. Он находился в розыске за совершение убийства на Украине.

Ранее сайт Espreso.tv сообщил, что в квартире взорвалась граната. Взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Посольство России на Украине сообщило РИА Новости, что не располагает информацией о погибшем россиянине.

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