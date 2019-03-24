В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей в дагестанском городе Хасавюрт, сообщил республиканский главк МВД в Instagram.
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей в дагестанском городе Хасавюрт, сообщил республиканский главк МВД в Instagram.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение
О возможных причинах заражения жителей Хасавюрта кишечной инфекцией МВД ничего не сообщило. «Сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — отмечается в сообщении.
Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.
По предварительным данным, отравление произошло