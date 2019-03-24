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20:49 (мск), источник: Известия

Лайнер Viking Sky прибыл в порт

Круизный лайнер Viking Sky, у которого отказал двигатель недалеко от побережья Норвегии, прибыл в порт города Молде. Трансляцию прибытия вели местные телеканалы.

Источник: Reuters

С борта Viking Sky эвакуировали 463 человека. Остальные — около 1 тыс. человек — прибыли на берег на лайнере, сообщает ТАСС.

Все пассажиры после схода на берег будут доставлены в отель.

Ранее 24 марта спасатели сообщили, что завершили эвакуацию пассажиров судна, а тем, кто остался на борту, ничто не угрожает. Они уточнили, что 17 человек получили травмы и отправились в больницу.

Инцидент с Viking Sky произошел у западного побережья Норвегии 23 марта. У круизного лайнера отказал один из двигателей, корабль подал сигнал бедствия. Судно направлялось из Тромсё в Ставангер и заглохло в 5 км от берега. В первые часы операцию по спасению людей осложнял сильный ветер и высокие волны в районе ЧП.

Круизный лайнер Viking Sky буксируют к берегу
Во время загрузки произошла ошибка.
15:57 (мск)© Ньюстюб
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