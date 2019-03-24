Лайнер Viking Sky прибыл в порт
Круизный лайнер Viking Sky, у которого отказал двигатель недалеко от побережья Норвегии, прибыл в порт города Молде. Трансляцию прибытия вели местные телеканалы.
Круизный лайнер Viking Sky, у которого отказал двигатель недалеко от побережья Норвегии, прибыл в порт города Молде. Трансляцию прибытия вели местные телеканалы.
С борта Viking Sky эвакуировали 463 человека. Остальные — около 1 тыс. человек — прибыли на берег на лайнере, сообщает ТАСС.
Все пассажиры после схода на берег будут доставлены в отель.
Ранее 24 марта спасатели сообщили, что завершили эвакуацию пассажиров судна, а тем, кто остался на борту, ничто не угрожает. Они уточнили, что 17 человек получили травмы и отправились в больницу.
Инцидент с Viking Sky произошел у западного побережья Норвегии 23 марта. У круизного лайнера отказал один из двигателей, корабль подал сигнал бедствия. Судно направлялось из Тромсё в Ставангер и заглохло в 5 км от берега. В первые часы операцию по спасению людей осложнял сильный ветер и высокие волны в районе ЧП.