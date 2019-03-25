Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мощный взрыв сотряс Луганск
Почему чиновникам положены дорогие авто: теперь мы знаем ответ
Иван Ургант показал редкое фото 3-летней дочки
Дети знаменитостей, которые начали рано встречаться с мужчинами
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
6-летний сын Плющенко и Рудковской устроил зажигательные танцы на Мальдивах
В Москве расследуют ситуацию с заболевшей корью беременной женщиной
Школьники РФ набросились на мужчину и надругались над его женой
Бывший муж Началовой удивил поступком на похоронах
Киркорова, Лободу и Гагарину наградили в Москве
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2»
Возлюбленную Петросяна раскритиковали за «наряд пенсионерки»
Ротару восхитила сеть цветущим видом на фоне слухов о болезни
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
Фоторепортажи
12В Москве простились с Юлией Началовой
8Блэкаут в Венесуэле
10:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Полтора миллиарда исчезли в службу

Закончено дело о злоупотреблениях в МВД.

Источник: ГУ МВД

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) завершил расследование резонансного уголовного дела о должностных злоупотреблениях, допущенных при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД и обернувшихся для ведомства потерей 1,4 млрд руб. Предполагалось, что разбирательство вскроет коррупционные связи предпринимателей в министерстве, однако обвинять во взяточничестве не стали даже главного фигуранта дела — заказчика ИСОД от МВД Андрея Нечаева. По версии следствия, он принял и оплатил незавершенные работы, чтобы просто выслужиться

Расследование стартовало с большой помпой: в октябре 2017 года сотрудники управления «М» ФСБ РФ приехали к открытию международной выставки «Интерполитех-2017», в которой принимали участие руководители МВД РФ, и прямо на торжественной церемонии задержали одного из почетных гостей — руководителя головного научно-технического подразделения министерства НПО «Спецтехника и связь» Андрея Нечаева. Днем позже, когда чиновник был арестован Басманным райсудом Москвы, выяснилось, что он обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел СКР в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Читайте также
Дело, ставшее продуктом продуправления

При этом близкие к следствию источники «Ъ» уже тогда давали понять, что в перспективе речь может пойти о коррупционных схемах, в которые помимо обвиняемого могли быть вовлечены руководители МВД РФ. В частности, еще один высокопоставленный гражданский специалист полицейского ведомства, замминистра по тылу Александр Махонов, который пришел в МВД вместе с обвиняемым Андреем Нечаевым и, по мнению следствия, курировал своего протеже.

Александра Махонова вызвали на допрос в качестве свидетеля, после чего он, не дожидаясь результатов, написал рапорт об отставке. Прошение сразу удовлетворили — главный тыловик, как пояснили в ведомстве, понес персональную ответственность за своего арестованного подчиненного. К началу следующего года МВД, по сути, окончательно признало правоту СКР и ФСБ, вчинив своему бывшему сотруднику Андрею Нечаеву материальный иск.

Читайте также
Борцы с коррупцией неудачно встроились в рынок

Претензии следствия были связаны с работами по монтажу и отладке ИСОД, которые проводились в 2014—2016 годах. Андрей Нечаев был главным конструктором системы и одновременно ее заказчиком: МВД поручило ему нанять специалистов, поставить перед ними задачи, проверить качество выполненных работ и рассчитаться с исполнителями. Заказчик, как полагает следствие, с расчетом поторопился. СКР посчитал, что остались недоделанными три наиболее важных компонента ИСОД — система «Следопыт М», позволяющая оперативно проверять подозрительных, сервер «Мост» закрытой связи с прокуратурой и общеполицейская интегрированная база данных «Модернизация». Между тем МВД предъявило обвиняемому претензии на всю сумму контракта — 1,4 млрд руб.

Для полноты картины следствию между тем не хватало важной составляющей — доказать корыстную заинтересованность обвиняемого в досрочном расчете с подрядчиками. Поэтому СКР пришлось ограничиваться в обвинении малоубедительной формулировкой, что Андрей Нечаев пошел на должностное преступление из «ложно понятых им интересов службы». Гражданский специалист МВД якобы хотел побыстрее отчитаться перед своим руководством о выполнении ответственного задания и таким образом обеспечить себе карьерный рост. При этом коммерсанты, как полагает следствие, лишь символически отблагодарили заказчика, устроив на работу в свои структуры его жену.

Читайте также
Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали

Прорыв в расследовании вроде бы наметился весной прошлого года, когда был задержан крупнейший в России специалист по информационным технологиям, основатель и глава ООО «AT Consulting» Сергей Шилов. Он был одним из субподрядчиков при монтаже ИСОД, и, как полагает следствие, убедил заказчика Нечаева поскорее оплатить незавершенные работы.

Сергей Шилов попал в СИЗО по обвинению в пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями, однако сумел выдержать всего три недели содержания под стражей. Он признал вину, раскаялся и даже начал гасить вмененный фигурантам дела ущерб. Затем сообщил следствию некие «дополнительные детали совершенного преступления» и вышел из СИЗО под домашний арест. По данным источников «Ъ», уголовное дело в отношении Сергея Шилова должны были выделить из общего и вынести ему приговор в рамках досудебного соглашения с Генпрокуратурой.

Читайте также
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России

Благодаря показаниям Сергея Шилова состав обвиняемых по уголовному делу пополнился. Под арестом оказался бывший первый заместитель гендиректора авторитетнейшего в стране профильного НИИ автоматической аппаратуры имени академика Семенихина Геннадий Купинский, который выступал генподрядчиком ИСОД. Следствие тогда заявило, что госслужащий Геннадий Купинский, как и Андрей Нечаев, злоупотребил должностными полномочиями, однако источники «Ъ» утверждали, что в перспективе их взаимоотношения могут быть квалифицированы как дача и получение особо крупной взятки.

Наконец, в СИЗО попал и еще один специалист по IT-технологиям, гендиректор ООО «Национальные телематические системы» Алексей Нащекин. Предполагалось, что коммерсант, выполнявший, как полагает следствие, роль посредника между отличающимся сложным характером Андреем Нечаевым и остальными участниками проекта, поможет выявить коррупционную составляющую в их отношениях.

Однако ничего этого не произошло. Расширить обвинения фигурантам дела на показаниях Сергея Шилова не удалось, а трое других фигурантов от сотрудничества со следствием отказались, настаивая на своей непричастности к преступлениям. В итоге СКР пришлось уравнять в правах единственного раскаявшегося и троих упорствующих — все они вышли из СИЗО под домашние аресты и сейчас знакомятся с материалами завершенного расследования.

Читайте также
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа в трех городах

Как рассказал «Ъ» защитник одного из фигурантов, в уголовном деле чуть более 200 томов и фигурантам пока удалось изучить примерно половину. Ничего принципиально нового в материалах дела обвиняемые и их защитники не увидели, поэтому планируют завершить ознакомление уже к апрелю. Интересно, что соискатель досудебного соглашения Сергей Шилов по-прежнему фигурирует в общем деле. «Сведений о заключении им сделки с Генпрокуратурой в материалах нет», — сообщил собеседник «Ъ», давая, таким образом, понять, что показания раскаявшегося следствию не пригодились. Нет претензий у СКР и к бывшему замминистра МВД Александру Махонову. Как пояснили «Ъ» его представители, бывший чиновник проходил по делу свидетелем, дал следствию «исчерпывающие показания» и в итоге сохранил за собой этот статус.

Сергей Машкин

Читайте также

Хищения на 14 миллиардов: Следственный комитет показал первый допрос Кузнецова
Во время загрузки произошла ошибка.
5 января© Ньюстюб
 Как Эрмитаж распродавал свои сокровища
Как Сербия встретила 20-летие бомбардировок НАТО
Представлены итоги расследования о вмешательстве в выборы США
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Миллиарды на стройки века. Поможет ли это поднять экономику РФ
Булки, свет и музыка. Какие факторы снижают работоспособность
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
При взрыве в квартире в Киеве погиб россиянин
Спорт
Россия врубила режим «силовики». Репортаж из Нур-Султана Сборная Черчесова не предоставила казахстанцам ни единого шанса, набрав в отборочном цикле ЧЕ-2020 первые очки
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Китайцы поплатились за копирование европейских авто Компания Jaguar Land Rover, входящая в состав Tata Motors, выиграла дело против китайской Jiangling Motors Corp
Кино
20 новых романтических комедий для весеннего настроения Сердцееды, любовники, бывшие подружки, сумасшедшие родственники и прочий зоопарк — мы собрали для вас свежие романтические комедии, такие же легкие и приятные, как теплый весенний день
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
«Одна краше другой»: Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя Актриса опубликовала редкое семейное фото
Леди
Ротару восхитила сеть цветущим видом на фоне слухов о болезни 71-летняя певица отметила день рождения внука.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь