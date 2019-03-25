Полтора миллиарда исчезли в службу
Закончено дело о злоупотреблениях в МВД.
Закончено дело о злоупотреблениях в МВД.
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) завершил расследование резонансного уголовного дела о должностных злоупотреблениях, допущенных при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД и обернувшихся для ведомства потерей 1,4 млрд руб. Предполагалось, что разбирательство вскроет коррупционные связи предпринимателей в министерстве, однако обвинять во взяточничестве не стали даже главного фигуранта дела — заказчика ИСОД от МВД Андрея Нечаева. По версии следствия, он принял и оплатил незавершенные работы, чтобы просто выслужиться
Расследование стартовало с большой помпой: в октябре 2017 года сотрудники управления «М» ФСБ РФ приехали к открытию международной выставки «Интерполитех-2017», в которой принимали участие руководители МВД РФ, и прямо на торжественной церемонии задержали одного из почетных гостей — руководителя головного
При этом близкие к следствию источники «Ъ» уже тогда давали понять, что в перспективе речь может пойти о коррупционных схемах, в которые помимо обвиняемого могли быть вовлечены руководители МВД РФ. В частности, еще один высокопоставленный гражданский специалист полицейского ведомства, замминистра по тылу Александр Махонов, который пришел в МВД вместе с обвиняемым Андреем Нечаевым и, по мнению следствия, курировал своего протеже.
Александра Махонова вызвали на допрос в качестве свидетеля, после чего он, не дожидаясь результатов, написал рапорт об отставке. Прошение сразу удовлетворили — главный тыловик, как пояснили в ведомстве, понес персональную ответственность за своего арестованного подчиненного. К началу следующего года МВД, по сути, окончательно признало правоту СКР и ФСБ, вчинив своему бывшему сотруднику Андрею Нечаеву материальный иск.
Претензии следствия были связаны с работами по монтажу и отладке ИСОД, которые проводились в 2014—2016 годах. Андрей Нечаев был главным конструктором системы и одновременно ее заказчиком: МВД поручило ему нанять специалистов, поставить перед ними задачи, проверить качество выполненных работ и рассчитаться с исполнителями. Заказчик, как полагает следствие, с расчетом поторопился. СКР посчитал, что остались недоделанными три наиболее важных компонента ИСОД — система «Следопыт М», позволяющая оперативно проверять подозрительных, сервер «Мост» закрытой связи с прокуратурой и общеполицейская интегрированная база данных «Модернизация». Между тем МВД предъявило обвиняемому претензии на всю сумму контракта — 1,4 млрд руб.
Для полноты картины следствию между тем не хватало важной составляющей — доказать корыстную заинтересованность обвиняемого в досрочном расчете с подрядчиками. Поэтому СКР пришлось ограничиваться в обвинении малоубедительной формулировкой, что Андрей Нечаев пошел на должностное преступление из «ложно понятых им интересов службы». Гражданский специалист МВД якобы хотел побыстрее отчитаться перед своим руководством о выполнении ответственного задания и таким образом обеспечить себе карьерный рост. При этом коммерсанты, как полагает следствие, лишь символически отблагодарили заказчика, устроив на работу в свои структуры его жену.
Прорыв в расследовании вроде бы наметился весной прошлого года, когда был задержан крупнейший в России специалист по информационным технологиям, основатель и глава ООО «AT Consulting» Сергей Шилов. Он был одним из субподрядчиков при монтаже ИСОД, и, как полагает следствие, убедил заказчика Нечаева поскорее оплатить незавершенные работы.
Сергей Шилов попал в СИЗО по обвинению в пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями, однако сумел выдержать всего три недели содержания под стражей. Он признал вину, раскаялся и даже начал гасить вмененный фигурантам дела ущерб. Затем сообщил следствию некие «дополнительные детали совершенного преступления» и вышел из СИЗО под домашний арест. По данным источников «Ъ», уголовное дело в отношении Сергея Шилова должны были выделить из общего и вынести ему приговор в рамках досудебного соглашения с Генпрокуратурой.
Благодаря показаниям Сергея Шилова состав обвиняемых по уголовному делу пополнился. Под арестом оказался бывший первый заместитель гендиректора авторитетнейшего в стране профильного НИИ автоматической аппаратуры имени академика Семенихина Геннадий Купинский, который выступал генподрядчиком ИСОД. Следствие тогда заявило, что госслужащий Геннадий Купинский, как и Андрей Нечаев, злоупотребил должностными полномочиями, однако источники «Ъ» утверждали, что в перспективе их взаимоотношения могут быть квалифицированы как дача и получение особо крупной взятки.
Наконец, в СИЗО попал и еще один специалист по
Однако ничего этого не произошло. Расширить обвинения фигурантам дела на показаниях Сергея Шилова не удалось, а трое других фигурантов от сотрудничества со следствием отказались, настаивая на своей непричастности к преступлениям. В итоге СКР пришлось уравнять в правах единственного раскаявшегося и троих упорствующих — все они вышли из СИЗО под домашние аресты и сейчас знакомятся с материалами завершенного расследования.
Как рассказал «Ъ» защитник одного из фигурантов, в уголовном деле чуть более 200 томов и фигурантам пока удалось изучить примерно половину. Ничего принципиально нового в материалах дела обвиняемые и их защитники не увидели, поэтому планируют завершить ознакомление уже к апрелю. Интересно, что соискатель досудебного соглашения Сергей Шилов
Сергей Машкин
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