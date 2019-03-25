Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Почему чиновникам положены дорогие авто: теперь мы знаем ответ
В Москве расследуют ситуацию с заболевшей корью беременной женщиной
Стало известно, кто будет исполнять роль жены Петросяна
Видео со скрытых камер из отелей массово выкладывали в сеть
Бразильцы не захотели в НАТО и обрушили рейтинг своего президента Бразильцы не оценили диалог своего президента с Дональдом Трампом
Шпица, Бледанс и Ручка посетили акцию в поддержку людей с синдромом Дауна
Пенсионерка добилась алиментов на 52-летнюю дочь
Шеф-повар сбросил 76 кг и делится секретами
Кардиологи советуют отказаться от профилактики аспирином
Стало известно, кто будет исполнять роль жены Петросяна
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли
Популярная актриса оказалась при смерти в 24 года
Опровергнут миф о норме употребления воды
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
Фоторепортажи
12В Москве простились с Юлией Началовой
8Блэкаут в Венесуэле
04:13 (мск), источник: Коммерсантъ

В Совбезе заявили о предотвращении 19 терактов в 2018 году

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российские спецслужбы в прошлом году предотвратили 19 терактов.

«Только в прошлом году в стране предотвращено 35 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов», — рассказал он в интервью «Известиям».

По словам секретаря Совбеза, террористы постоянно совершенствуют тактику своей деятельности и активно используют новые технические средства. «Используют различные способы конспирации, постоянно проверяют нашу бдительность, поэтому говорить о смягчении антитеррористических мер преждевременно. Нормы должны соответствовать реально существующим вызовам и угрозам», — добавил он.

Господин Патрушев также подчеркнул, что за последнее время выросло число ложных сообщений о минировании. Только за несколько месяцев 2019 года поступило уже более 2 тыс. сообщений от «телефонных террористов».

 Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Назвавшего пенсионеров «тунеядцами» депутата лишили мандата
Представлены итоги расследования о вмешательстве в выборы США
Ягудин поставил крест на российском фигурном катании
Источник назвал цель визита российских военных в Венесуэлу
Миллиарды на стройки века. Поможет ли это поднять экономику РФ
Больные раком мозга назвали симптомы, которые игнорировали
Загитова впервые упала на чемпионате мира (видео)
Обнаружено древнее существо с 18 щупальцами вокруг рта
Спорт
Россия врубила режим «силовики». Репортаж из Нур-Султана Сборная Черчесова не предоставила казахстанцам ни единого шанса, набрав в отборочном цикле ЧЕ-2020 первые очки
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Китайцы поплатились за копирование европейских авто Компания Jaguar Land Rover, входящая в состав Tata Motors, выиграла дело против китайской Jiangling Motors Corp
Кино
Киркорова, Лободу и Гагарину наградили в Москве Российские и зарубежные артисты стали гостями музыкальной премии BraVo
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме Послание получилось очень личным
Леди
Фанаты поздравляют Ольгу Бузову с помолвкой Певица «засветила» кольцо на безымянном пальце.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь