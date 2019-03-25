В Совбезе заявили о предотвращении 19 терактов в 2018 году
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российские спецслужбы в прошлом году предотвратили 19 терактов.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российские спецслужбы в прошлом году предотвратили 19 терактов.
«Только в прошлом году в стране предотвращено 35 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов», — рассказал он в интервью «Известиям».
По словам секретаря Совбеза, террористы постоянно совершенствуют тактику своей деятельности и активно используют новые технические средства. «Используют различные способы конспирации, постоянно проверяют нашу бдительность, поэтому говорить о смягчении антитеррористических мер преждевременно. Нормы должны соответствовать реально существующим вызовам и угрозам», — добавил он.
Господин Патрушев также подчеркнул, что за последнее время выросло число ложных сообщений о минировании. Только за несколько месяцев 2019 года поступило уже более 2 тыс. сообщений от «телефонных террористов».