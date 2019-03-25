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19:59 (мск), источник: ТАСС

Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 марта. /ТАСС/. Армия Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всей территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого в понедельник получили ранения cемеро израильтян. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всему сектору Газа», — говорится в распространенном военными коммюнике. В армейской пресс-службе добавили, что продолжат сообщать информацию о ходе ответного удара.

Семеро израильтян, включая троих детей, были госпитализированы ранее в понедельник с ранениями различной степени тяжести после попадания запущенной из сектора Газа ракеты в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение) Мишмерет в центральной части Израиля.

Информация с арабской стороны

По информации телеканала Al Arabiya, в израильской операции принимают участие боевые вертолеты, который выпустили по позициям палестинского сопротивления не менее трех ракет. Удары, отмечает телеканал, наносятся по западной части сектора Газа.

Израиль силой ответит на обстрел сектора Газа
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11:27 (мск)© Ньюстюб
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