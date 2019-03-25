Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

«Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всему сектору Газа», — говорится в распространенном военными коммюнике. В армейской
Семеро израильтян, включая троих детей, были госпитализированы ранее в понедельник с ранениями различной степени тяжести после попадания запущенной из сектора Газа ракеты в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение) Мишмерет в центральной части Израиля.
По информации телеканала Al Arabiya, в израильской операции принимают участие боевые вертолеты, который выпустили по позициям палестинского сопротивления не менее трех ракет. Удары, отмечает телеканал, наносятся по западной части сектора Газа.