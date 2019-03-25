В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.
Их тела доставили в Россию. В военном ведомстве заявили, что с момента поступления информации об исчезновении трех военных велась непрерывная работа по их поиску.
Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена.
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада. Весной следующего года Владимир Путин вывел основную часть российской группировки ВКС после успешного выполнения задач.
В конце 2017 года российский лидер своим приказом вывел войска из Сирии. Сейчас в арабской республике базируется постоянная группировка в Хмеймиме и Тартусе.
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