Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС»
Структура сна оказалась сложнее, чем думали
Кэти Перри и Орландо Блум вместе появились на публике
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Секретные объекты СССРКак их строили и как они выглядят теперь?
В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки
Маткапитал — не самая популярная причина, по которой россияне заводят детей
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
Варнава без лифчика возбудила Сеть - фото
Лобода обнажила грудь на камеру - видео
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Галкин сменил несколько образов для фотосессии
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
22:23 (мск), источник: РИА Новости

В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.

Их тела доставили в Россию. В военном ведомстве заявили, что с момента поступления информации об исчезновении трех военных велась непрерывная работа по их поиску.

Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена.

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада. Весной следующего года Владимир Путин вывел основную часть российской группировки ВКС после успешного выполнения задач.

В конце 2017 года российский лидер своим приказом вывел войска из Сирии. Сейчас в арабской республике базируется постоянная группировка в Хмеймиме и Тартусе.

Читайте также

Трамп объявил о разгроме «Исламского государства» в Ираке и Сирии

 НАТО предложили способ 'нейтрализовать' Москву
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Самолет British Airways перепутал город и страну
Турция анонсировала въезд россиян по внутренним паспортам
Сериалы и банковская карта: итоги презентации Apple
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Ученые связали внешность женщины и ее карьерный рост
Спорт
«Лешу Миранчука не люблю»: Черчесов ответил перед детьми Еще одна пресс-конференция главного тренера сборной России
Hi-Tech
Ни одного устройства: что показала Apple Подписка на новости, игры, сериалы и кино.
Авто
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС» Кремлёвская АЗС — это единственная бензоколонка внутри Бульварного кольца Москвы, притом объект предназначен исключительно для машин Федеральной службы охраны
Кино
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино По данным журналистов, актриса планирует покинуть Лос-Анджелес и «начать жизнь с чистого листа»
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
«Одна краше другой»: Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя Актриса опубликовала редкое семейное фото
Леди
Ротару восхитила сеть цветущим видом на фоне слухов о болезни 71-летняя певица отметила день рождения внука.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь