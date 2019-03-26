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18:28 (мск), источник: ТАСС

Рауф Арашуков заявил, что свидетелям за показания против него заплатили 65 млн рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Временно отстраненный от должности и арестованный сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заявил в суде, что свидетели, давшие показания на него, получили 65 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«По заказным каким-то делам сенатор становится убийцей, чисто заказное дело в отношении меня. Я знаю, кто эти заказчики и свидетели, которые дают показания на меня. Я знаю, что одному дали 30 млн рублей, другому — 35 млн рублей за оговор меня и моей семьи», — сказал Арашуков.

Как заявил ранее его адвокат, на показания, данные Расулом Аджиевым, оправданным судом по делу об убийстве главы движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова, ссылаться нельзя. Расул Аджиев в своих показаниях назвал сенатора заказчиком этого убийства. «Аджиев дал показания о том, что заказчиком убийства Жукова выступил Рауф Арашуков. Но Черкесский городской суд КЧР оправдал Аджиева, не признав его виновным в убийстве. Поэтому ссылаться на его показания невозможно», — сказал защитник.

Басманный суд Москвы продлил до 30 июня срок ареста временно отстраненному от должности сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову в рамках уголовного дела о создании организованного преступного сообщества.

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Сенатора с Кавказа задержали на заседании. Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

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