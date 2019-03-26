Рауф Арашуков заявил, что свидетелям за показания против него заплатили 65 млн рублей
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Временно отстраненный от должности и арестованный сенатор от
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Временно отстраненный от должности и арестованный сенатор от
«По заказным
Как заявил ранее его адвокат, на показания, данные Расулом Аджиевым, оправданным судом по делу об убийстве главы движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова, ссылаться нельзя. Расул Аджиев в своих показаниях назвал сенатора заказчиком этого убийства. «Аджиев дал показания о том, что заказчиком убийства Жукова выступил Рауф Арашуков. Но Черкесский городской суд КЧР оправдал Аджиева, не признав его виновным в убийстве. Поэтому ссылаться на его показания невозможно», — сказал защитник.
Басманный суд Москвы продлил до 30 июня срок ареста временно отстраненному от должности сенатору от