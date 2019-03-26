Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС»
Из-за редкого состояния британка не может перестать есть ночью
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино
Как выглядит новая достопримечательность Нью-Йорка (фото)
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
Ляйсан Утяшева показала редкое фото с подросшим сыном
Дочь Тома Круза выросла его копией
Шеф-повар сбросил 76 кг и делится секретами
Кардиологи советуют отказаться от профилактики аспирином
Кожевникова рассказала в телешоу о конфликте с Собчак
До и после: как подзабытые звезды кино возвращаются в сериалах
В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась
Хайди Клум с женихом и другие гости благотворительного вечера
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Москвичи начали покидать город
Как оттаивает Москва после зимы: фото
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
24В России проводили Масленицу
18:33 (мск), источник: РИА Новости

Разоблачивший Чикатило следователь раскрыл подробности поимки маньяка

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Следователь Исса Костоев, разоблачивший Андрея Чикатило, одного из наиболее известных серийных убийц, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось «побороть» маньяка-интеллигента.

Источник: РИА Новости

Во вторник Следственный комитет (СК) России запустил проект «Дела минувших дней» — серию репортажей о ветеранах следствия. Первый сюжет о легендарном следователе Иссе Костоеве.

Новость
Установлена личность Джека-потрошителя

В сюжете рассказывается, что поимка серийного убийцы Чикатило стала последним делом в следственной практике Костоева. Как признается сам следователь, это была настоящая борьба.

По его словам, Чикатило был неглупым, хитрым, изворотливым человеком, а Костоеву было необходимо, чтобы он сам признался во всех злодеяниях, поскольку в то время ввиду отсутствия процедуры исследования ДНК слишком шаткими были улики против этого, казалось бы, интеллигента. Кроме этого, за делом тянулись многочисленные ошибки следователей и экспертов, в результате которых был расстрелян невинный человек, говорится в сюжете.

Дело Чикатило — это преступления века, что он совершал. Это самый опасный преступник 20 века … Ошибки, допущенные на первоначальной стадии расследования, дали возможность на протяжении 12 лет преступнику Чикатило совершать тягчайшие преступления.
Исса Костоев

По его словам, разговорить Чикатило было сложно: он держал дистанцию и молчал, понимая, что против него практически нет улик. «Но Исса Костоев был уверен, что перед ним — тот самый кровавый убийца. Он запросил карту подобных преступлений по всему Советскому Союзу и выяснил, что там, где были совершены убийства, Чикатило в то время был в командировках. Этим фактом Костоев поставил хитрому убийце настоящий мат, и тогда Чикатило заговорил», — говорится в сюжете.

Новость
Отравленные жвачки и опасные игры: кто придумывает городские страшилки

Костоев рассказал, что пока Чикатило не рассказал обо всех 55 убийствах, к нему не имел доступа ни один человек кроме самого следователя и тех надзирателей, которые его охраняли. «Даже камерную разработку я не позволил в отношении него проводить, чтобы с ним сидела какая-то агентура и так далее. Обстоятельства были таковы, что Чикатило сам должен был рассказать о своей преступной деятельности», — рассказал Костоев.

Чикатило — один из самых известных советских серийных убийц. Свое первое убийство он совершил в 1978 году в городе Шахты, а последнее — в 1990 году. За это время маньяк лишил жизни более 50 человек, среди них множество маленьких детей и женщин. В ноябре 1990 года маньяка арестовали, в апреле 1992 года начался суд, где Чикатило притворялся сумасшедшим; 15 октября его приговорили к смертной казни. Во всех последующих прошениях о помиловании серийному убийце было отказано, 14 февраля 1994 года он был казнен.

 Уволившаяся из-за фото учительница ответила на предложение министра
Евродепутат рассказал о вызывающих у РФ смех требованиях Прибалтики
Силуанов назвал способ повысить пенсии до уровня 20% от зарплаты
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
На Украине назван лидер по затратам на избирательную кампанию
Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой
Стали известны призовые Загитовой за прошедший сезон
Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
Спорт
Назван состав сборной РФ на командный ЧМ по фигурному катанию Турнир пройдет в апреле в Японии
Hi-Tech
Что не так с российскими ядерными ракетами Рассказывает Пентагон.
Авто
Россию может покинуть еще одна крупная автомобильная марка Такой сценарий в руководстве СП Ford Sollers рассматривают в рамках новой глобальной реорганизации бизнеса американского автопроизводителя
Кино
Бондарчук на вручении наград попросил освободить Серебренникова В 2017 году режиссера фильма «Ученик» обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Собчак спровоцировала слухи о второй беременности Телезвезда показала в сети неоднозначный снимок, вызвавший волну обсуждения
Леди
В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась Звезда поделилась снимками с частного мероприятия, в котором участвовала, и удивила фанатов
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь