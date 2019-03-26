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19:15 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил дело в отношении экс-министра Абызова

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В отношении бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова возбудили уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

Источник: РИА "Новости"

Бывшего чиновника заподозрили в создании преступного сообщества и афере на четыре миллиарда рублей в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года.

Деньги, полученные путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», в полном объеме вывели за рубеж.

Министр действовал в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым.

Отмечается, что Абызов и его соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов.

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