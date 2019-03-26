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19:35 (мск), источник: Ведомости

СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Он подозревается в создании преступного сообщества, хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства. В расследовании дела участвует Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

СКР уточняет, что преступное сообщество, созданное бывшим министром, действовало с апреля 2011 по ноябрь 2014 г. Помимо Абызова в него входили еще пять человек — Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Они похитили деньги путем обмана акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области.

«Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны», — указывают следователи.

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Абызов в январе 2012 г. стал советником президента Дмитрия Медведева по делам открытого правительства, а в мае того же года занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он занимал этот пост шесть лет, но в новое правительство не вошел. До этого он занимал руководящие посты в разных компаниях, в том числе «Новосибирскэнерго» и «Кузбассразрезуголь». Он также входил в правление РАО ЕЭС.

С фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия, уточняет СКР. По данным источников РБК, Абызов задержан в Москве. Задержание Абызова подтвердил «Ведомостям» человек, знакомый с бывшим министром. По словам источника «Ведомостей», Абызов на неделю прилетел в Москву по делам. Источник «Интерфакса» уточняет, что бывшему чиновнику могут быть вменены новые эпизоды мошенничества.

Новость дополняется.

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