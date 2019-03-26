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20:15 (мск), источник: Интерфакс

Проживавшего за границей Абызова выманили в Россию для задержания

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов задержан в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Экспертный совет при Правительстве РФ

«Михаил Абызов задержан. Окончательная мера пресечения в отношении него будет избрана по итогам следственных действий», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в последнее время Абызов проживал за рубежом — в Италии и США. «Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в уголовном деле в отношении Абызова «могут появиться новые эпизоды мошенничества».

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Экс-министр под статьей

Ранее в СКР сообщили, что в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проводят следственные действия с экс-министром и его соучастниками.

По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Следите за развитием темы Дело против экс-министра Абызова. Главное
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