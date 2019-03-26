Чем известен Михаил Абызов
26 марта Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в отношении
26 марта Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в отношении
Абызов Михаил Анатольевич родился 3 июня 1972 года в Минске. Окончил Московский государственный педагогический университет по специальности «математика» (2000), учился на мехмате МГУ (1989−1991).
В 1989 году создал розничную торговую фирму «Интер Шопс», торговавшую одеждой и оргтехникой. В 1991 году стал коммерческим директором брокерской компании «Эмика». В 1992 году создал компанию «ММБ-групп», занимавшуюся поставками в Россию болгарских продуктов.
В 1996 году создал и возглавил Объединенную российскую
В июле 2006 года создал и возглавил компанию для управления собственными активами