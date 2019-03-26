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20:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Михаил Абызов

26 марта Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в отношении экс-министра по делам «Открытого правительства» России Михаила Абызова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в создании преступного сообщества, хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. Подробности биографии бывшего министра — в справке «Ъ».

Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Абызов Михаил Анатольевич родился 3 июня 1972 года в Минске. Окончил Московский государственный педагогический университет по специальности «математика» (2000), учился на мехмате МГУ (1989−1991).

В 1989 году создал розничную торговую фирму «Интер Шопс», торговавшую одеждой и оргтехникой. В 1991 году стал коммерческим директором брокерской компании «Эмика». В 1992 году создал компанию «ММБ-групп», занимавшуюся поставками в Россию болгарских продуктов.

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В 1996 году создал и возглавил Объединенную российскую топливно-энергетическую компанию (ОРТЭК). В 1998 году был назначен зампредом совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго», в том же году стал членом правления и начальником департамента инвестиционной политики и бизнес-проектов РАО «ЕЭС России». С 1999 года — зампред правления РАО «ЕЭС России», одновременно входил в руководство ряда региональных энергокомпаний. В 2004 году был назначен членом правления РАО ЕЭС и управляющим директором подразделения РАО «Бизнес-единица № 1». В 2005 году ушел из энергокомпании и стал гендиректором ЗАО «УК “Кузбассразрезуголь”».

В июле 2006 года создал и возглавил компанию для управления собственными активами RU-COM. С июля 2007 года — председатель совета директоров инжиниринговой «Группы Е4». В 2011 году был инициатором создания Общественного комитета сторонников президента РФ Дмитрия Медведева. 18 января 2012 года был назначен советником президента по координации работы «Открытого правительства» России. 21 мая того же года стал министром по делам «Открытого правительства». 15 мая 2018 года покинул пост в связи с упразднением должности.

В рейтинге богатейших бизнесменов России журнала Forbes в 2018 году господин Абызов занял 162-е место с состоянием $600 млн.
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