Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС»
Как правильно читать этикетки косметики: инструкция
До и после: как подзабытые звезды кино возвращаются в сериалах
Квартиры за МКАДом дорожают. Почему их продолжают покупать?
Бразильцы не захотели в НАТО и обрушили рейтинг своего президента Бразильцы не оценили диалог своего президента с Дональдом Трампом
Собчак спровоцировала слухи о второй беременности
Оскар Кучера станет отцом в пятый раз
Шеф-повар сбросил 76 кг и делится секретами
Кардиологи советуют отказаться от профилактики аспирином
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино
Топольницкая и сын Бондарчука снимаются вместе в фильме
Стало известно о состоянии актрисы Людмилы Поргиной
Кто сможет получать надбавку к пенсии 20%
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Московские кафе с животными могут закрыть
Москвичи начали покидать город
Фоторепортажи
24В России проводили Масленицу
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
20:33 (мск), источник: РИА Новости

Путину заранее доложили о деле в отношении Абызова

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину о деле в отношении бывшего министра Михаила Абызова доложили заранее, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Во вторник Следственный комитет сообщил, что в отношении бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова возбуждено уголовное дело об афере на 4 миллиарда рублей.

«Президенту было доложено заранее», — сказал Песков РИА Новости.

Следите за развитием темы Дело против экс-министра Абызова. Главное
 Уволившаяся из-за фото учительница ответила на предложение министра
Евродепутат рассказал о вызывающих у РФ смех требованиях Прибалтики
В отношении бывшего министра Абызова возбуждено уголовное дело
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой
Стали известны призовые Загитовой за прошедший сезон
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
Как выглядит единственное в мире зеркальное озеро (фото)
Спорт
Назван состав сборной РФ на командный ЧМ по фигурному катанию Турнир пройдет в апреле в Японии
Hi-Tech
Что не так с российскими ядерными ракетами Рассказывает Пентагон.
Авто
Россию может покинуть еще одна крупная автомобильная марка Такой сценарий в руководстве СП Ford Sollers рассматривают в рамках новой глобальной реорганизации бизнеса американского автопроизводителя
Кино
Бондарчук на вручении наград попросил освободить Серебренникова В 2017 году режиссера фильма «Ученик» обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Собчак спровоцировала слухи о второй беременности Телезвезда показала в сети неоднозначный снимок, вызвавший волну обсуждения
Леди
В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась Звезда поделилась снимками с частного мероприятия, в котором участвовала, и удивила фанатов
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь