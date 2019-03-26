Путину заранее доложили о деле в отношении Абызова
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину о деле в отношении бывшего министра Михаила Абызова доложили заранее, сообщил РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину о деле в отношении бывшего министра Михаила Абызова доложили заранее, сообщил РИА Новости
Во вторник Следственный комитет сообщил, что в отношении бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова возбуждено уголовное дело об афере на 4 миллиарда рублей.
«Президенту было доложено заранее», — сказал Песков РИА Новости.