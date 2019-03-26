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20:42 (мск), источник: Интерфакс

Пресс-секретарь Медведева заявил, что дело против Абызова не связано с работой кабмина

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Премьер РФ Дмитрий Медведев в курсе ситуации о задержанием экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, подтвердил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Источник: Совет Федерации

«Председатель правительства РФ, безусловно, в курсе текущей информационной повестки», — сказал Осипов журналистам, отвечая на вопрос, в курсе ли премьер ситуации с Абызовым.

При этом Осипов подчеркнул: «Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства в его предыдущем составе, речь идет о его (Абызова — ИФ) коммерческой деятельности».

«Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом», — заметил пресс-секретарь премьера.

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Вместе с тем Осипов добавил, что «если будет доказано, что Абызов сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона».

Экс-министр под статьей

Во вторник 26 марта в СКР сообщили, что в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проводят следственные действия с экс-министром и его соучастниками.

По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Как рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, в последнее время Абызов проживал за рубежом — оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан.
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