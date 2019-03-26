Пресс-секретарь Медведева заявил, что дело против Абызова не связано с работой кабмина
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Премьер РФ Дмитрий Медведев в курсе ситуации о задержанием
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Премьер РФ Дмитрий Медведев в курсе ситуации о задержанием
«Председатель правительства РФ, безусловно, в курсе текущей информационной повестки», — сказал Осипов журналистам, отвечая на вопрос, в курсе ли премьер ситуации с Абызовым.
При этом Осипов подчеркнул: «Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства в его предыдущем составе, речь идет о его (Абызова — ИФ) коммерческой деятельности».
«Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом», — заметил
Вместе с тем Осипов добавил, что «если будет доказано, что Абызов сохранял контроль за деятельностью
Во вторник 26 марта в СКР сообщили, что в отношении
По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.