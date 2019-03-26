СКР предъявил обвинение задержанному Михаилу Абызову
Президент и глава правительства РФ проинформированы об уголовном деле против
Президент и глава правительства РФ проинформированы об уголовном деле против
Как отмечается в сообщении СКР, в ближайшее время Абызову изберут меру пресечения. Сообщается, что следователи допрашивают и других фигурантов дела. По данным СКР, Михаил Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, «являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество».
Согласно Уголовному кодексу России, по статье 210 «Организация или участие в преступном сообществе» Михаилу Абызову грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей или в размере дохода осужденного за пять лет.
Абызов приехал в Россию
Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин был в курсе подозрений правоохранительных органов по отношению к Абызову. Об этом сообщил
По словам
«Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом. При этом, если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью
каких-либокоммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона», — цитирует Осипова РИА Новости.
По словам Осипова,
«Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства в его предыдущем составе, речь идет о его [Абызова] коммерческой деятельности», — добавил Осипов.
Возбуждение уголовного дела против
Сумеет оправдаться — значит, ошиблись, не сумеет доказать свою невиновность, будет наказан.
«Это человек [Абызов], которому было в правительстве доверено создавать благоприятные условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций. Но по развитию малого и среднего бизнеса, несмотря на значительные финансовые вливания со стороны государства, результат остался все тот же», — заявил Рябухин.
Михаил Абызов в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Эту должность упразднили во время реформы правительства, после выборов президента России. Абызов не вошел в обновленное правительство. Главными итогами своей работы чиновник назвал «перезагрузку общественных советов при органах власти», а также составление более 1,2 тысячи заключений по вопросам
Михаил Абызов по итогам работы в правительстве заявил, что за шесть лет был «заложен фундамент, который сделал открытость неотъемлемым элементом повседневной работы» кабинета министров. В прошлом году Forbes оценил состояние Михаила Абызова в 600 миллионов долларов, он занимал 162 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.