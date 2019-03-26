Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Россию может покинуть еще одна крупная автомобильная марка
Собчак спровоцировала слухи о второй беременности
Николас Кейдж женится в четвертый раз
Московские кафе с животными окажутся под угрозой закрытия
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
Собчак спровоцировала слухи о второй беременности
Оскар Кучера станет отцом в пятый раз
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
Кожевникова рассказала в телешоу о конфликте с Собчак
До и после: как подзабытые звезды кино возвращаются в сериалах
У Леди Гаги роман с Джереми Реннером
Хайди Клум с женихом и другие гости благотворительного вечера
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
8Умер Кит Флинт
22:01 (мск), источник: Daily Storm

СКР предъявил обвинение задержанному Михаилу Абызову

Президент и глава правительства РФ проинформированы об уголовном деле против экс-министра.

Источник: Михаилу Абызову предъявлено обвинение

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, против которого ранее 26 марта СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве и организации преступного сообщества, задержан. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, глава государства был извещен о подозрениях силовиков в отношении Абызова заранее. Пресс-секретарь главы кабмина РФ Олег Осипов сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев был также в курсе задержания экс-министра. Абызова подозревают в хищении четырех миллиардов рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные энергетические сети» в 2011—2014 годах.

Читайте также
Проживавшего за границей Абызова выманили в Россию для задержания

Как отмечается в сообщении СКР, в ближайшее время Абызову изберут меру пресечения. Сообщается, что следователи допрашивают и других фигурантов дела. По данным СКР, Михаил Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, «являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество».

Согласно Уголовному кодексу России, по статье 210 «Организация или участие в преступном сообществе» Михаилу Абызову грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей или в размере дохода осужденного за пять лет.

Абызов приехал в Россию из-за границы, где он проживал в последнее время, на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. «Абызов приехал в Россию примерно неделю назад на день рождения одного из своих бывших коллег. Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников», — отметил собеседник агентства.

Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин был в курсе подозрений правоохранительных органов по отношению к Абызову. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президенту было доложено заранее [о деле Абызова]", — цитирует агентство слова Пескова.

По словам пресс-секретаря главы кабмина РФ Олега Осипова, у партнеров Абызова по бизнесу были претензии к эск-министру.

«Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом. При этом, если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона», — цитирует Осипова РИА Новости.
Олег Осипов
пресс-секретаря главы кабмина РФ (цитата по "РИА Новости")

По словам Осипова, премьер-министр Дмитрий Медведев, как и президент РФ Владимир Путин, был в курсе задержания Абызова.

«Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства в его предыдущем составе, речь идет о его [Абызова] коммерческой деятельности», — добавил Осипов.

Возбуждение уголовного дела против экс-министра прокомментировали главы бюджетного и социального комитетов Совфеда Сергей Рябухин и Валерий Рязанский. По их мнению, дело возбуждено в рамках программы по борьбе с коррупцией.

Сумеет оправдаться — значит, ошиблись, не сумеет доказать свою невиновность, будет наказан.
Валерий Рязанский
главы социального комитета Совфеда (цитата по "РИА Новости")
Читайте также
Чем известен Михаил Абызов

«Это человек [Абызов], которому было в правительстве доверено создавать благоприятные условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций. Но по развитию малого и среднего бизнеса, несмотря на значительные финансовые вливания со стороны государства, результат остался все тот же», — заявил Рябухин.

Михаил Абызов в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Эту должность упразднили во время реформы правительства, после выборов президента России. Абызов не вошел в обновленное правительство. Главными итогами своей работы чиновник назвал «перезагрузку общественных советов при органах власти», а также составление более 1,2 тысячи заключений по вопросам социально-экономического развития страны и запуск портала обсуждения проектов нормативных правовых актов.

Михаил Абызов по итогам работы в правительстве заявил, что за шесть лет был «заложен фундамент, который сделал открытость неотъемлемым элементом повседневной работы» кабинета министров. В прошлом году Forbes оценил состояние Михаила Абызова в 600 миллионов долларов, он занимал 162 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.

Следите за развитием темы Дело против экс-министра Абызова. Главное
 СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-министра Михаила Абызова
КПРФ не рассматривает Павла Грудинина в качестве кандидата в главы Республики Алтай
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Стали известны призовые Загитовой за прошедший сезон
Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
Режиссер фильма «Асса» госпитализирован
В США назвали сроки передачи «Посейдонов» российским военным
Рождённые в теплице: что содержат овощи, выращенные без земли
Спорт
Назван состав сборной РФ на командный ЧМ по фигурному катанию Турнир пройдет в апреле в Японии
Hi-Tech
Что не так с российскими ядерными ракетами Рассказывает Пентагон.
Авто
В Россию приедет один из самых красивых «европейцев» Новый Peugeot 508 возвращает во времена, когда машины класса D имели стремительные пропорции
Кино
Бондарчук на вручении наград попросил освободить Серебренникова В 2017 году режиссера фильма «Ученик» обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Собчак спровоцировала слухи о второй беременности Телезвезда показала в сети неоднозначный снимок, вызвавший волну обсуждения
Леди
В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась Звезда поделилась снимками с частного мероприятия, в котором участвовала, и удивила фанатов
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь