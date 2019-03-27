Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС»
Ляйсан Утяшева показала редкое фото с подросшим сыном
Топольницкая и сын Бондарчука снимаются вместе в фильме
Москвичи начали покидать город
Секретные объекты СССРКак их строили и как они выглядят теперь?
Ляйсан Утяшева показала редкое фото с подросшим сыном
Дочь Тома Круза выросла его копией
Украине грозит техническое поражение в играх отбора Евро
Трамп заявил, что является фанатом Овечкина
37-летняя Курникова напомнила о своей сексуальной фигуре - видео
Варнава без лифчика взбудоражила Сеть - фото
Наталью Подольскую заподозрили в анорексии
У Леди Гаги роман с Джереми Реннером
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Как оттаивает Москва после зимы: фото
Москвичи начали покидать город
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
12В Москве простились с Юлией Началовой
01:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд продлил арест отца Арашукова на три месяца

Басманный суд Москвы продлил арест отца отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, советника главы «Газпром Межрегионгаза» Рауля Арашукова до 30 июня, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

На такой же срок продлен арест трех других фигурантов дела о преступном сообществе: бывшего замгендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова, гендиректора «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Игоря Травинова и директора филиала «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева.

Напомним, отца и сына Арашукова задержали 30 января: сенатора — в зале Совета федерации, советника главы «Газпром Межрегионгаза» — в Санкт-Петербурге. Рауфа Арашукова обвиняют в двух убийствах, давлении на свидетеля и участии в преступном сообществе. Рауля Арашукова следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд у «Газпрома».

По делу также арестованы двоюродный брат сенатора и гендиректор «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков и директора филиала «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алана Кятова. Им также продлили арест до 30 июня.

Рауф Арашуков ранее заявил, что свидетелям по его делу заплатили 65 млн руб. за показания против него. Он утверждает, что у него есть доказательства заговора против его семьи.

Справка
Сенатор и «газовый король»: что известно о деле Арашуковых

Сенатора с Кавказа задержали на заседании. Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

Следите за развитием темы Дело клана Арашуковых
 Что Ирина Яровая предлагает делать с трудными подростками
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA
СКР предъявил обвинение задержанному Михаилу Абызову
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Стали известны призовые Загитовой за прошедший сезон
СМИ: Люксембург и Португалия пожаловались в УЕФА на Украину
Рождённые в теплице: что содержат овощи, выращенные без земли
Boeing 737 MAX экстренно приземлился из-за проблем с двигателем
«Уральский Халк» подерется с американцем в России
Спорт
Назван состав сборной РФ на командный ЧМ по фигурному катанию Турнир пройдет в апреле в Японии
Hi-Tech
Что не так с российскими ядерными ракетами Рассказывает Пентагон.
Авто
В Россию приедет один из самых красивых «европейцев» Новый Peugeot 508 возвращает во времена, когда машины класса D имели стремительные пропорции
Кино
Бондарчук на вручении наград попросил освободить Серебренникова В 2017 году режиссера фильма «Ученик» обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Собчак спровоцировала слухи о второй беременности Телезвезда показала в сети неоднозначный снимок, вызвавший волну обсуждения
Леди
В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась Звезда поделилась снимками с частного мероприятия, в котором участвовала, и удивила фанатов
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь