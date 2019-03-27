Суд продлил арест отца Арашукова на три месяца
Басманный суд Москвы продлил арест отца отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, советника главы «Газпром Межрегионгаза» Рауля Арашукова до 30 июня, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.
Басманный суд Москвы продлил арест отца отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, советника главы «Газпром Межрегионгаза» Рауля Арашукова до 30 июня, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.
На такой же срок продлен арест трех других фигурантов дела о преступном сообществе: бывшего замгендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова, гендиректора «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Игоря Травинова и директора филиала «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева.
Напомним, отца и сына Арашукова задержали 30 января: сенатора — в зале Совета федерации, советника главы «Газпром Межрегионгаза» — в
Рауф Арашуков ранее заявил, что свидетелям по его делу заплатили 65 млн руб. за показания против него. Он утверждает, что у него есть доказательства заговора против его семьи.