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26 марта, источник: Коммерсантъ

Абызов «категорически» не признает вину

Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов «вины не признает категорически», сообщил его адвокат Александр Аснис. По его словам, решение об избрании меры пресечения будет принято Басманный судом в среду.

Источник: РИА "Новости"

О предъявлении обвинения в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничества (ч.3 ст. 210 и ч.4 ст. 159 УК) господину Абызову сообщил вечером, 26 марта, Следственный комитет РФ. Его подозревают в хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. После допроса он был задержан и ночь проведет в изоляторе временного содержания.

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Источники «Интерфакса» сообщают, что экс-министр приехал в Россию неделю назад из-за рубежа на день рождения одного из своих бывших коллег. «Возвращение экс-министра «стало результатом комбинации оперативников», — сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства рассказал, что господин Абызов был задержан сегодня, 26 марта, по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3», куда он приехал частным самолетом из Италии. Один из собеседников агентства уточнил, что господин Абызов в последнее время жил в Италии и США. «Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан», — сообщал источник.

Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd (кредиторы «Группы Е4»), которые 20 марта текущего года потребовали через суд взыскать 33,6 млрд руб. с лиц, контролировавших обанкротившуюся крупную инжиниринговую компанию «Группа Е4», среди которых господин Абызов и его бывшая жена Екатерина Сиротенко, отказал «РИА Новости» в комментарии.

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