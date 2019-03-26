Абызов «категорически» не признает вину

О предъявлении обвинения в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничества (ч.3 ст. 210 и ч.4 ст. 159 УК) господину Абызову сообщил вечером, 26 марта, Следственный комитет РФ. Его подозревают в хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. После допроса он был задержан и ночь проведет в изоляторе временного содержания.
Источники «Интерфакса» сообщают, что экс-министр приехал в Россию неделю назад из-за рубежа на день рождения одного из своих бывших коллег. «Возвращение экс-министра «стало результатом комбинации оперативников», — сказал собеседник агентства.
Другой источник агентства рассказал, что господин Абызов был задержан сегодня, 26 марта, по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3», куда он приехал частным самолетом из Италии. Один из собеседников агентства уточнил, что господин Абызов в последнее время жил в Италии и США. «Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан», — сообщал источник.
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd (кредиторы «Группы Е4»), которые 20 марта текущего года потребовали через суд взыскать 33,6 млрд руб. с лиц, контролировавших обанкротившуюся крупную инжиниринговую компанию «Группа Е4», среди которых господин Абызов и его бывшая жена Екатерина Сиротенко, отказал «РИА Новости» в комментарии.