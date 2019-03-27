Михаилу Абызову шьют портфель

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
В Москве сотрудниками ФСБ задержан бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов — Следственным комитетом России (СКР) ему предъявлено обвинение по двум статьям УК — о мошенничестве и организации преступного сообщества. В правительстве не связывают происходящее с закрытым накануне проектом «Открытое правительство», которым в Белом доме занимался экс-министр. Обвинение строится вокруг сделки по продаже четырех энергокомпаний. По версии СКР, структуры господина Абызова продали их за 4 млрд руб. при реальной стоимости 186 млн руб. Адвокаты Михаила Абызова и остальных фигурантов дела утверждают, что последние не признают свою вину, считая сделку рыночной. В среду, 27 марта, в суде будет решаться вопрос об аресте Михаила Абызова.
По неофициальным данным, 46-летний экс-министр был задержан в Москве оперативниками управления «К» службы экономической безопасности ФСБ. Это произошло во вторник, 26 марта, во второй половине дня, вскоре после того, как он прилетел из-за границы, — его возвращение совпало с днем рождения бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, на празднование которого он, предположительно, должен был прилететь из Италии. После отставки в мае 2018 года министр Абызов относительно много бывал за пределами России, впрочем, и в его окружении, и в правительстве никто не считал, что тот покинул страну: так, по данным «Ъ», Михаил Абызов участвовал в нескольких совещаниях под руководством «цифрового» вице-премьера Максима Акимова, причем статус его в протоколах не указывался.
Экс-чиновника и бизнесмена в наручниках под усиленной охраной доставили в центральный аппарат СКР в Техническом переулке, где следователь по особо важным делам Сергей Степанов (генерал-майор юстиции, вел дело главы Марий Эл Леонида Маркелова) официально объявил ему, что тот задержан по подозрению в участии и создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сразу же был проведен первый допрос господина Абызова в качестве подозреваемого, после чего ему официально предъявили обвинение. Свою вину господин Абызов, по словам адвоката Александра Асниса, не признал, как и остальные задержанные.
Как ожидается, уже в среду представители СКР обратятся в Басманный суд с ходатайством об избрании для экс-министра меры пресечения в виде содержания под стражей. По обнародованной официальным представителем СКР Светланой Петренко версии, Михаил Абызов в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года, «являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество». По ее словам, он действовал как минимум с пятью соучастниками. Это один из бывших руководителей бизнес-группы RU-COM 45-летний Николай Степанов, экс-гендиректор энергокомпании ОАО «Сибирская энергокомпания» (СИБЭКО) 50-летний Александр Пелипасов, 49-летний бывший глава компании ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) Сергей Ильичев, 42-летний зампред совета директоров РЭС Максим Русаков и 49-летняя замгендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг. Двое из них были задержаны в Новосибирске и под спецконвоем доставлены в Москву, остальные — в столице, где их также сразу стали допрашивать.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков практически сразу после задержания пояснил, что президенту было «заранее доложено» об обстоятельствах дела, но от дальнейших уточнений отказался. Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Олег Осипов также объяснил, что тот проинформирован о сложившейся ситуации.
«Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства предыдущего состава», — сообщил он.
Для сотрудников правительства происходящее стало полной неожиданностью, рассказали «Ъ» несколько сотрудников аппарата правительства, хотя информация «об определенном интересе силовиков к деятельности бывшего министра обсуждалась в кулуарах с момента его отставки». Ситуация крайне неприятна для премьер-министра, говорит один из федеральных чиновников. Так, например, являясь советником президента Медведева, господин Абызов на протяжении двух с половиной месяцев думской избирательной кампании в 2011 году возглавлял Общественный комитет сторонников, впоследствии трансформировавшийся в «Открытое правительство», в целом премьер-министр всегда считал «что они (с Михаилом Абызовым.— “Ъ”) находятся на одной волне».
Отметим, впрочем, что основной проект Михаила Абызова в Белом доме, систему «Открытого правительства», сейчас предлагается в нынешнем виде ликвидировать. Сама по себе реформа контрольно-надзорной деятельности в РФ, самый крупный курируемый министром проект, при этом не отменена. В начале 2019 года в частных беседах Михаил Абызов сообщал, что на этой стадии реформы он ожидает сильного давления со стороны реформируемых надзоров и для него отставка не стала неожиданностью. Тем не менее никаких следов того, что именно эта его деятельность имела прямое отношение к задержанию и уголовному делу, нет: отношение действующих чиновников к ней — от нейтрального до скептического.
Обвинения СК (пока — в виде комментариев пресс-службы) в адрес Михаила Абызова и его коллег СК выдержаны в исключительно жестких формулировках.
«Путем обмана акционеров СИБЭКО и РЭС, осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд руб.», — пояснила представитель СКР, отметив, что похищенные деньги «в полном объеме выведены за рубеж», по данным источников «Ъ», на счета офшора «Блэксирис». В СКР во вторник особо подчеркивали, что хищения, совершенные ОПС Михаила Абызова и его сообщников, «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны» (по данным «Ъ», Новосибирской области и Алтайского края).
Напомним, Михаил Абызов до прихода в правительство в 2012 году занимался инвестициями в энергоактивы. АО СИБЭКО в феврале 2018 года приобретено Сибирской генерирующей компанией СУЭК Андрея Мельниченко. Ситуация с РЭС сложнее: она считается рынком аффилированной с СИБЭКО, в структурах Сибирской генерирующей компании, входящей в СУЭК, контроль над РЭС отрицают. О каких-либо имущественных исках со стороны структур СУЭК к структурам Михаила Абызова неизвестно.
По данным же адвокатов, защищающих фигурантов дела, обвинение господину Абызову строится вокруг одной сделки: якобы господин Абызов и его компаньоны приобрели 100% в четырех энергокомпаниях — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, затем искусственно завысили стоимость их активов и продали «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд руб., при этом деньги ушли в офшорные компании, на которые были оформлены права собственности. Руководство ФГУПа посчитало, что стоимость сделки завышена. По оценкам следствия, «стоимость компаний составляла 186 026 718 руб. 11 коп.». Потерпевшими выступают руководство ФГУПа и участвовавшие в сделках акционеры СИБЭКО и РЭС, не знавшие об их противоправности. По словам адвокатов, их подзащитные утверждают, что сделка была рыночной, а конфликт вокруг нее искусственно переведен в уголовную плоскость. Отметим также, что Михаил Абызов много лет имел споры из-за энергоактивов с Виктором Вексельбергом, в том числе на Британских Виргинских островах. Свидетельств того, что эти споры имеют отношение к задержанию Михаила Абызова, нет. Компании, участвовавшие в спорах со структурами Михаила Абызова, происходящее вчера не комментировали.
Так или иначе, по крайней мере в правительстве уверены в том, что задержание связано с коммерческой деятельностью господина Абызова в 2011—2014 годах.
Так, по словам Олега Осипова, «известно, что к нему (Михаилу Абызову.— “Ъ”) предъявляли претензии его партнеры по бизнесу, и, наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом». Он также уточнил, что речь в версии следствия идет о том, что Михаил Абызов сохранял контроль за деятельностью коммерческих структур после 2012 года.
Уверенность практически всех в том, что Михаил Абызов задержан в результате коммерческого спора, является главной политической проблемой происходящего. Фактически это означает одобрение российской властью права силовых структур вмешиваться в коммерческие споры, предъявляя уголовные обвинения их участникам. Такие же проблемы возникли в феврале вокруг спора совладельцев Восточного банка, завершившегося арестом главы Baring Vostok Майкла Калви. Регулярное появление по обвинениям ФСБ таких дел демонстрирует, что публичные требования власти к силовым структурам не участвовать в «спорах хозяйствующих субъектов» исключительно декларативны.
Дмитрий Бутрин, Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Иван Сафронов, Татьяна Дятел