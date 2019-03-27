Очередной Boeing 737 MAX столкнулся с проблемами во время полета
Самолет Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines экстренно приземлился в аэропорту Орландо (Флорида, США)
Самолет Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines экстренно приземлился в аэропорту Орландо (Флорида, США)
Пилот лайнера сообщил о неполадках вскоре после вылета и запросил у диспетчеров аэропорта срочную посадку. Уточняется, что пассажиров на борту не было, самолет перегоняли на временную стоянку.
Приземление прошло успешно.
Ранее Boeing запретил использование самолетов 737 MAX восьмой и девятой серии и заморозил поставки строящихся машин.