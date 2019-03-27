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09:10 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР возбудил дело о тайной тюрьме СБУ в Мариуполе

Следственный комитет России возбудил дело о незаконной «тюрьме» СБУ на территории аэропорта в Мариуполе. Накануне о ее существовании рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

«В период времени с апреля 2014 года по настоящее время, участники преступного сообщества из числа сотрудников СБУ, разместили в аэропорту Мариуполя незаконно задержанных лиц, в том числе из числа местных жителей, при отсутствии законных оснований», — говорится в сообщении СКР.

По информации ведомства, сотрудники СБУ пытали людей и запирали их в холодильных камерах. Пострадали не менее 300 человек, погибли как минимум двое.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Накануне Василий Прозоров на конференции в Москве рассказал, что, работая на СБУ, сотрудничал с российскими спецслужбами. Он сообщил о существовании тайных украинских тюрем на территории АТО, убийствах и разбоях со стороны украинских добровольческих отрядов и выразил уверенность, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастен Киев.

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