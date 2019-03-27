На западе Стокгольма произошел взрыв
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Несколько человек получили легкие ранения и травмы в результате взрыва в Стокгольме. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на местную полицию.
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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Несколько человек получили легкие ранения и травмы в результате взрыва в Стокгольме. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на местную полицию.
По их данным, взрыв раздался в ночь на среду на западе шведской столицы. Нанесен ущерб фасадам нескольких домов, а также нескольким автомобилям.
«Что взорвалось, мы не знаем, должно быть проведено расследование, но речь действительно идет о взрыве», — сказал руководитель полиции Стокгольма Фредерик Андерссон.
На месте происшествия работают взрывотехники и криминалисты.