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10:21 (мск), источник: Интерфакс

На западе Стокгольма произошел взрыв

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Несколько человек получили легкие ранения и травмы в результате взрыва в Стокгольме. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на местную полицию.

По их данным, взрыв раздался в ночь на среду на западе шведской столицы. Нанесен ущерб фасадам нескольких домов, а также нескольким автомобилям.

«Что взорвалось, мы не знаем, должно быть проведено расследование, но речь действительно идет о взрыве», — сказал руководитель полиции Стокгольма Фредерик Андерссон.

На месте происшествия работают взрывотехники и криминалисты.

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