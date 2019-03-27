Дело Михаила Абызова. Главное

По неофициальным данным, 46-летний экс-министр «Открытого правительства» был задержан 26 марта в Москве оперативниками управления «К» службы экономической безопасности ФСБ.
Источник:Кристина Кормилицына / Коммерсантъ
Михаила Абызова задержали вскоре после того, как он прилетел из-за границы, — его возвращение совпало с днем рождения бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, на празднование которого он, предположительно, прилетел из Италии.
Следственный комитет России (СКР) предъявил господину Абызову обвинение по двум статьям УК — о создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ним бывшему министру грозит до 20 лет лишения свободы.
Следствие заявляет, что «путем обмана акционеров СИБЭКО и РЭС, осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд руб.».
По данным адвокатов, защищающих фигурантов дела, обвинение строится вокруг одной сделки: якобы Михаил Абызов и его компаньоны приобрели 100% в четырех энергокомпаниях — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, затем искусственно завысили стоимость их активов и продали «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд руб., при этом деньги ушли в офшорные компании, на которые были оформлены права собственности. Руководство ФГУПа посчитало, что стоимость сделки завышена. По оценкам следствия, «стоимость компаний составляла 186 026 718 руб. 11 коп.».
По данным СКР, Михаил Абызов действовал как минимум с пятью соучастниками. Это один из бывших руководителей бизнес-группы RU-COM Николай Степанов, экс-гендиректор энергокомпании ОАО «Сибирская энергокомпания» (СИБЭКО) Александр Пелипасов, бывший глава компании ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) Сергей Ильичев, зампред совета директоров РЭС Максим Русаков и замгендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг. Двое из них были задержаны в Новосибирске и под спецконвоем доставлены в Москву, остальные — в столице, где их также сразу стали допрашивать.
Вину Михаил Абызов и остальные задержанные не признали, сообщила защита обвиняемых.
Дело Михаила Абызова ведет следователь по особо важным делам Сергей Степанов (генерал-майор юстиции, вел дело главы Марий Эл Леонида Маркелова).
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