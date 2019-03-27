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13:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Дело Михаила Абызова. Главное

По неофициальным данным, 46-летний экс-министр «Открытого правительства» был задержан 26 марта в Москве оперативниками управления «К» службы экономической безопасности ФСБ.

Источник: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

  • Михаила Абызова задержали вскоре после того, как он прилетел из-за границы, — его возвращение совпало с днем рождения бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, на празднование которого он, предположительно, прилетел из Италии.
  • Следственный комитет России (СКР) предъявил господину Абызову обвинение по двум статьям УК — о создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ним бывшему министру грозит до 20 лет лишения свободы.
  • Следствие заявляет, что «путем обмана акционеров СИБЭКО и РЭС, осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд руб.».
  • По данным адвокатов, защищающих фигурантов дела, обвинение строится вокруг одной сделки: якобы Михаил Абызов и его компаньоны приобрели 100% в четырех энергокомпаниях — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, затем искусственно завысили стоимость их активов и продали «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд руб., при этом деньги ушли в офшорные компании, на которые были оформлены права собственности. Руководство ФГУПа посчитало, что стоимость сделки завышена. По оценкам следствия, «стоимость компаний составляла 186 026 718 руб. 11 коп.».
  • По данным СКР, Михаил Абызов действовал как минимум с пятью соучастниками. Это один из бывших руководителей бизнес-группы RU-COM Николай Степанов, экс-гендиректор энергокомпании ОАО «Сибирская энергокомпания» (СИБЭКО) Александр Пелипасов, бывший глава компании ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) Сергей Ильичев, зампред совета директоров РЭС Максим Русаков и замгендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг. Двое из них были задержаны в Новосибирске и под спецконвоем доставлены в Москву, остальные — в столице, где их также сразу стали допрашивать.
  • Вину Михаил Абызов и остальные задержанные не признали, сообщила защита обвиняемых.
  • Дело Михаила Абызова ведет следователь по особо важным делам Сергей Степанов (генерал-майор юстиции, вел дело главы Марий Эл Леонида Маркелова).

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