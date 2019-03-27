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13:11 (мск), источник: Inc.Russia

День рождения Дворковича, адвокат Чубайса и 4 млрд рублей на продаже компаний. Что известно о задержании Абызова

Накануне ФСБ задержала бывшего министра и бизнесмена Михаила Абызова, который возглавлял созданное в период президентства Дмитрия Медведева «Открытое правительство» до 2018 года. Первое заседание пройдет уже в среду, 27 марта. Вот что известно о задержании экс-министра к утру.

Источник: РИА "Новости"

По версии Следственного комитета, Абызов — создатель и глава преступного сообщества. Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество в особо крупном размере).

Внимание правоохранительных органов привлекла всего одна сделка. Абызов и его партнеры продали государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» акции четырех компаний — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС.

По версии следствия, стоимость активов была завышена в 20 раз — Абызов и подельники получили 4 млрд руб., тогда как на самом деле стоимость четырех компаний не превышала 186 млн руб.

Полученные деньги Абызов вывел за рубеж. В Следственном комитете считают, что экс-министр и его соучастники не просто нарушили закон, но и «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

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Абызов «категорически» не признал вину, сообщил его адвокат Александр Аснис. На сайте адвокатской конторы «Аснис и партнеры» говорится, что он в разное время защищал вице-президента РСПП Олега Киселева, гендиректора «Арбат Престижа» Владимира Некрасова, бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, а также Анатолия Чубайса.

Задерживали Абызова в терминале бизнес-авиации «Внуково-3» — по информации источников «Интерфакса», экс-министр прилетел из Италии на день рождения бывшего коллеги. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале написал, что речь идет об Аркадии Дворковиче.

На прошлой неделе стало известно, что кредиторы компании «Группа E4», Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, требуют взыскать 33,6 млрд руб. с Абызова и двух других лиц, контролировавших обанкротившуюся «Группу E4».

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День рождения Дворковича, адвокат Чубайса и 4 млрд рублей на продаже компаний. Что известно о задержании Абызова
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