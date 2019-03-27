День рождения Дворковича, адвокат Чубайса и 4 млрд рублей на продаже компаний. Что известно о задержании Абызова

По версии Следственного комитета, Абызов — создатель и глава преступного сообщества. Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество в особо крупном размере).
Внимание правоохранительных органов привлекла всего одна сделка. Абызов и его партнеры продали государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» акции четырех компаний — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС.
По версии следствия, стоимость активов была завышена в 20 раз — Абызов и подельники получили 4 млрд руб., тогда как на самом деле стоимость четырех компаний не превышала 186 млн руб.
Полученные деньги Абызов вывел за рубеж. В Следственном комитете считают, что экс-министр и его соучастники не просто нарушили закон, но и «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».
Абызов «категорически» не признал вину, сообщил его адвокат Александр Аснис. На сайте адвокатской конторы «Аснис и партнеры» говорится, что он в разное время защищал вице-президента РСПП Олега Киселева, гендиректора «Арбат Престижа» Владимира Некрасова, бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, а также Анатолия Чубайса.
Задерживали Абызова в терминале бизнес-авиации «Внуково-3» — по информации источников «Интерфакса», экс-министр прилетел из Италии на день рождения бывшего коллеги. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале написал, что речь идет об Аркадии Дворковиче.
На прошлой неделе стало известно, что кредиторы компании «Группа E4», Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, требуют взыскать 33,6 млрд руб. с Абызова и двух других лиц, контролировавших обанкротившуюся «Группу E4».