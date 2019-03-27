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12:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Михаил Абызов не жалуется на действия правоохранителей

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов заявил, что при задержании правоохранители общались с ним корректно и силу не применяли, сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ

В камере с ним находится человек, ранее судимый за кражу, а также подозреваемый в убийстве.

Новость
Чем известен Михаил Абызов

«Абызов содержится в изоляторе временного содержания по СВАО Москвы в трехместной камере, — рассказал господин Мельников.— С ним находится человек, ранее судимый за кражу, а также подозреваемый в убийстве. Это является нарушением: несудимые и ранее судимые должны содержаться отдельно. Господин Абызов утверждает, что правоохранители при задержании его не били и общались с ним корректно».

Напомним, Михаил Абызов был задержан 26 марта в Москве сотрудниками ФСБ. СКР предъявил ему обвинение по двум статьям УК РФ — о мошенничестве и организации преступного сообщества. Обвинение строится вокруг сделки по продаже четырех энергокомпаний. По версии СКР, структуры господина Абызова продали их за 4 млрд руб. при реальной стоимости 186 млн руб. Адвокаты утверждают, что их подопечные не признают свою вину, считая сделку рыночной. Сегодня решится вопрос о мере пресечения.

Следите за развитием темы Дело против экс-министра Абызова. Главное
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