Михаил Абызов не жалуется на действия правоохранителей

В камере с ним находится человек, ранее судимый за кражу, а также подозреваемый в убийстве.
«Абызов содержится в изоляторе временного содержания по СВАО Москвы в трехместной камере, — рассказал господин Мельников.— С ним находится человек, ранее судимый за кражу, а также подозреваемый в убийстве. Это является нарушением: несудимые и ранее судимые должны содержаться отдельно. Господин Абызов утверждает, что правоохранители при задержании его не били и общались с ним корректно».
Напомним, Михаил Абызов был задержан 26 марта в Москве сотрудниками ФСБ. СКР предъявил ему обвинение по двум статьям УК РФ — о мошенничестве и организации преступного сообщества. Обвинение строится вокруг сделки по продаже четырех энергокомпаний. По версии СКР, структуры господина Абызова продали их за 4 млрд руб. при реальной стоимости 186 млн руб. Адвокаты утверждают, что их подопечные не признают свою вину, считая сделку рыночной. Сегодня решится вопрос о мере пресечения.