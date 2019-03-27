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12:51 (мск), источник: Forbes

Экс-министр Михаил Абызов рассказал о своем задержании

Бывший министр и один из богатейших людей России Михаил Абызов, задержанный во вторник, заявил, что не имеет претензий ни к сотрудникам ФСБ, ни к следователям. После допроса Абызова поместили в трехместную камеру изолятора на северо-востоке Москвы. В случае ареста он может оказаться в том же СИЗО, где сидел его бывший коллега по правительству Алексей Улюкаев.

Источник: РИА "Новости"

«Ребята нормальные, не было ни оскорблений, ничего. [Отнеслись] Корректно, уважительно и качественно», — рассказал он правозащитникам, посетившим его в следственном изоляторе.

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Среди них была зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, которая описала разговор с экс-министром в «МК».

Абызова поместили в изолятор на северо-востоке Москвы, пишет она. В камеры заселили только под утро — до этого всю ночь допрашивали и возили в автозаке по Москве. К следователям у Абызова также претензий тоже нет: «Ребята образованные, культурные», — заметил он.

В изоляторе Абызову выдали матрас, подушку и одноразовое белье, описывает Меркачева. По ее словам, когда правозащитники зашли в камеру, он лежал в кровати, укрывшись курткой и натянув капюшон на голову. Он рассказал, что после задержания его не кормили, но в изоляторе предложили завтрак — кашу и чай. «Но я потом, сначала посплю», — отметил он.

Абызов содержится в трехместной камере, его соседи — подозреваемый в убийстве и подозреваемый в краже, ранее уже судимый, рассказал еще один член ОНК Иван Мельников «Интерфаксу».
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Михаилу Абызову шьют портфель

По его словам, на условия содержания бывший министр не жалуется. Но правозащитники указали руководству изолятора, что по закону Абызов не может содержаться с подозреваемыми в насильственных преступлениях и ранее судимыми.

Михаил Абызов, занимавший должность министра Открытого правительства в 2012—2018 годах, был задержан в Москве 26 марта. Следственный комитет обвинил его в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Сам Абызов отрицает обвинения.

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В среду Басманный суд рассмотрит вопрос о мере пресечения в отношении Абызова. В случае ареста его, скорее всего, «поместят в СИЗО федерального подчинения», рассказал Мельников РИА Новости. По его словам, это будет либо СИЗО № 1, где содержался бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев (в 2017 году был приговорен к восьми годам колонии по делу о получении взятки), либо СИЗО № 2 «Лефортово», «куда часто помещают подозреваемых по самым громким уголовным делам».

Юлия Котова

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12:12 (мск)© Ньюстюб
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