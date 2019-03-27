Экс-министр Михаил Абызов рассказал о своем задержании

«Ребята нормальные, не было ни оскорблений, ничего. [Отнеслись] Корректно, уважительно и качественно», — рассказал он правозащитникам, посетившим его в следственном изоляторе.
Среди них была зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, которая описала разговор с экс-министром в «МК».
Абызова поместили в изолятор на северо-востоке Москвы, пишет она. В камеры заселили только под утро — до этого всю ночь допрашивали и возили в автозаке по Москве. К следователям у Абызова также претензий тоже нет: «Ребята образованные, культурные», — заметил он.
В изоляторе Абызову выдали матрас, подушку и одноразовое белье, описывает Меркачева. По ее словам, когда правозащитники зашли в камеру, он лежал в кровати, укрывшись курткой и натянув капюшон на голову. Он рассказал, что после задержания его не кормили, но в изоляторе предложили завтрак — кашу и чай. «Но я потом, сначала посплю», — отметил он.
Абызов содержится в трехместной камере, его соседи — подозреваемый в убийстве и подозреваемый в краже, ранее уже судимый, рассказал еще один член ОНК Иван Мельников «Интерфаксу».
По его словам, на условия содержания бывший министр не жалуется. Но правозащитники указали руководству изолятора, что по закону Абызов не может содержаться с подозреваемыми в насильственных преступлениях и ранее судимыми.
Михаил Абызов, занимавший должность министра Открытого правительства в 2012—2018 годах, был задержан в Москве 26 марта. Следственный комитет обвинил его в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Сам Абызов отрицает обвинения.
В среду Басманный суд рассмотрит вопрос о мере пресечения в отношении Абызова. В случае ареста его, скорее всего, «поместят в СИЗО федерального подчинения», рассказал Мельников РИА Новости. По его словам, это будет либо СИЗО № 1, где содержался бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев (в 2017 году был приговорен к восьми годам колонии по делу о получении взятки), либо СИЗО № 2 «Лефортово», «куда часто помещают подозреваемых по самым громким уголовным делам».