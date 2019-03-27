Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Россию может покинуть еще одна крупная автомобильная марка
Собчак спровоцировала слухи о второй беременности
Уничтожены боевики, причастные к гибели российских военных
7 проблем на вашей кухне, которые стоит решить немедленно
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
Деньги на ветер: самые бесполезные покупки до родов
Украине грозит техническое поражение в играх отбора Евро
Трамп заявил, что является фанатом Овечкина
Топольницкая и сын Бондарчука снимаются вместе в фильме
Кожевникова рассказала в телешоу о конфликте с Собчак
10 актуальных аксессуаров для волос для женственной весны
Дапкунайте, Пугачева и другие звезды 50+ с челками
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
15Хроника Даманского конфликта
13:47 (мск), источник: Ведомости

Кремль отказался считать задержание Абызова кампанией против системных либералов

У Кремля нет и не может быть никакой позиции по этому делу, заявил Песков.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Кремль считает уделом «политологов, околополитологов, наблюдателей и праздных зевак» рассуждения о том, что задержание бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова стало продолжением кампании против «системных либералов» во власти, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отверг предположения о том, что дело Абызова в очередной раз демонстрирует вмешательство правоохранительных органов в спор хозяйствующих субъектов:

Мы с вами ничего не видим. Вы видели материалы этого дела? Не видели. И мы тоже не видели, это видели только правоохранительные органы. Поэтому так говорить абсолютно неправомерно, это, скорее, на грани каких-то эмоций и схоластики.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Песков отметил, что у Кремля нет и не может быть никакой позиции в связи с его задержанием. «Здесь важна позиция следственных органов, у них существуют определенные подозрения, определенные обвинения официально предъявлены, насколько мы знаем. Опять же только суд может признать Абызова в чем бы то ни было виноватым», — сказал он.

Президент Владимир Путин своей позиции в отношении этого ареста не выражал, добавил Песков:

Он не может выражать свое отношение, потому что любое отношение фактически было бы попыткой оказать влияние на работу следственных органов.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Новость
Что известно о задержании Абызова

Обсуждали ли арест Абызова президент Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, Песков сказать затруднился, отметив лишь, что президент и премьер по работе говорят по несколько раз в день.

Накануне, 26 марта, Следственный комитет сообщил о задержании Абызова и предъявлении ему обвинения в создании преступного сообщества, хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб.

По версии следствия, он и еще пятеро фигурантов уголовного дела похитили эти деньги, обманув акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области.

Вину не признает: СК требует заключить под стражу Михаила Абызова
Во время загрузки произошла ошибка.
13:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Дело против экс-министра Абызова
 Бывшего министра Абызова обвинили в хищении 4 млрд рублей
Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях
Экс-министра Абызова поместили в камеру с обвиняемым в убийстве
В Совфеде призвали запретить премьеру фильма «Братство» 9 мая
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к 10 годам
В Мертвом море нашли следы «пожирателей трупов»
Представитель Макгрегора рассказал об обвинениях спортмена
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его экс-депутата
Спорт
СМИ: «Реал» продаст Бэйла по окончании сезона 29-летний Гарет Бэйл в текущем сезоне провел 35 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 14 мячей при пяти голевых передачах
Hi-Tech
Lenovo готовит смартфон со 100-мегапиксельной камерой Выйдет уже в следующем месяце.
Авто
Focus за $10 900, или Почему Ford уходит из России В прошлом году европейское отделение принесло концерну Ford сотни миллионов евро убытка. И боссы автомобильной корпорации решили заняться реструктуризаций, которая затронет и Россию
Кино
«Евровидение 2019» могут отменить Причиной срыва песенного конкурса, который должен пройти в Тель-Авиве, называют напряженную обстановку между Израилем и Палестиной
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Собчак спровоцировала слухи о второй беременности Телезвезда показала в сети неоднозначный снимок, вызвавший волну обсуждения
Леди
«Как близнецы»: Елена Малышева показала фанатам маму Поклонники телеведущей поражены сходством родственниц.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь