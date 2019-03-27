«Вероятно, Михаил Абызов не до конца понял, что произошло»
Зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева — об условиях содержания
Зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева — об условиях содержания
В среду решится вопрос об аресте бывшего министра Михаила Абызова, которого отправили под стражу накануне, 26 марта, и предъявили обвинения в хищении миллиардов рублей и организации преступного сообщества. Ночь Михаил Абызов и четверо других обвиняемых провели в изоляторе временного содержания на севере Москвы. Там его посетила зампред Общественной наблюдательной комиссии и спецкор «Московского комсомольца» Ева Меркачева. Она рассказала подробности ведущей «Коммерсантъ FM» Наталье Ждановой.
— Некоторые
— Нет, напротив, я бы сказала, что он совершенно спокоен и всячески демонстрировал, что с ним все в порядке, не стоит особо переживать. Единственное — он действительно подчеркивал, что очень хочет спать, потому что следственные действия шли примерно до
Так что в итоге их развели по камерам только в 7 утра.
И вот мы сразу же зашли. В тот момент ему
Нам Михаил Абызов сказал, что никаких претензий не имеет ни к сотрудникам, которые его задерживали, ни к тем, которые его допрашивали, что все было произведено максимально уважительно, корректно и качественно. Мы спросили, можем ли
— Но при этом они еще не знакомы?
— По крайней мере, он представился и сказал свое имя, судя по тому, что сокамерники знают его. Второй сокамерник Михаила Абызова обвинен в убийстве. Это тяжелая статья, но, как мы знаем, самому бывшему министру вменяется организация преступного сообщества, — это не менее тяжкая статья. Так что, они, что называется, подходят друг к другу по содержанию.
— А это случайно, что такие люди оказываются рядом с высокопоставленными задержанными? Потому что неоднократно говорилось, что рецидивистов, например, помещают в камеры и используют это как некий способ давления на задержанных.
— Я бы не могла сказать, что
В основном сотрудники СИЗО стараются определять задержанных по камерам, основываясь на преступлениях, в которых их обвиняют: то есть «тяжелостатейщики» отправляются в одну камеру, а те, у кого статьи полегче, — в другую.
Меня больше поразило то, что можно содержать вместе курящих и не курящих, поэтому дышать, конечно, невозможно. И вот тот же господин Абызов не курит, в отличие от сокамерников, другие фигуранты по его же делу тоже заметили, что в их камерах постоянно дымят, и это, конечно, тяжело. Но нас руководство учреждения заверило, что никак не может пока с этой проблемой справиться.
И вроде как типа не самая страшная проблема, которая только может быть, главное, что их кормят, как нам сказали.
— Как их кормят, кстати, там? Он уже успел позавтракать?
— Михаил Абызов не стал завтракать, хотя некую еду принесли, оставили на деревянном столе, но на завтрак у них была
— А ведь допросы длились часов
— Вы понимаете, всех фигурантов просто привели в разное время. Но закончились все следственные действия в одинаковом промежутке, и поэтому их как раз могли привезти всех скопом, что называется. Меня больше тревожило содержание женщины, потому что она как раз в очень тяжелом эмоциональном состоянии была, плакала постоянно. Мы попросили, чтобы ей дали успокоительные.
— Это женщина — тоже фигурант дела Абызова?
— Да, это предпринимательница, которая жила в Новосибирске, как мы поняли с ее слов. Ей просто позвонили, попросили настоятельно приехать дать показания. Она купила за свой счет билет, прилетела в «Шереметьево», и тут прямо к трапу подошли трое сотрудников, которые попросили ее пройти вместе с ними и отвезли ее в СКР.
— Она работала в структурах Абызова, в энергокомпаниях?
— Не могу сказать точно. Я достоверно знаю, что она предпринимательница, потому что она тоже будет обращаться к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову, и считает, что ее задержание, арест
Ведь неоднократно говорилось, что к бизнесменам не должны применять такую жесткую меру пресечения.
— А чего сам Михаил Абызов ждет от Бориса Титова? Он рассчитывает на то, что
— Он хочет, чтобы Титов пришел на суд и сказал слово в его защиту. Господин Абызов прямо спросил, может ли Борис Титов прийти. Со своей стороны, мы передадим эту просьбу, а там уж дальше как получится.
— Михаил Абызов рассчитывает на то, что его могут, например, отпустить под домашний арест, верит ли он в то, что в СИЗО не попадет?
— Мне показалось, что у него очень большие надежды на предстоящий суд, что он хочет тут отоспаться, рассчитывает на адвокатов, которые применят все свое мастерство, и на то, что суд учтет былые заслуги. Нельзя сказать, что от него исходила