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20:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Вербовка по-корейски

Стали известны детали и причины нападения на посольство КНДР в Мадриде.

Источник: Reuters

Атака на посольство Северной Кореи в Мадриде около месяца назад выглядела очень странной: нападавшие приехали на дорогих машинах, вошли в здание без боя, открыто поговорили с полицией, а через несколько часов беспрепятственно уехали на тех же машинах вместе с компьютерами и документами посольства. Сегодня стало известно, кем были нападавшие, а главное — их цель.

Ответственность за нападение на посольство КНДР в Мадриде взяла на себя подпольная группировка «Гражданская оборона Чхоллима» (ГОЧ; Чхоллима — мифический корейский крылатый конь). В своем заявлении нападавшие отмечают, что не сотрудничают ни с одним из правительств мира или спецслужбами какой-либо страны, а их единственная цель — свержение Ким Чен Ына. В заявлении также говорится, что ныне существующая власть КНДР — «огромный преступный механизм», а северокорейские посольства используются для контрабанды наркотиков и оружия.

О деталях произошедшего стало известно из судебных документов, обнародованных сегодня судом Мадрида. Как сообщает El Pais, ссылаясь на документы, в захвате посольства участвовали 10 человек: они напали на сотрудников посольства, связали их и удерживали несколько часов.

В какой-то момент нападавшие попытались уговорить бизнес-атташе посольства присоединиться к их движению, но тот отказался.

После чего его вновь связали и отвели к остальным сотрудникам посольства. Через несколько часов с момента захвата здания нападавшие, забрав документы и компьютеры, покинули посольство на нескольких дорогих автомобилях, маскируясь под сотрудников дипмиссии. Нападавшие разбились на четыре маленькие группы, отправились в Лиссабон, откуда вылетели в американский Ньюарк. Властям уже удалось идентифицировать семь нападавших из десяти, а их лидером является гражданин Мексики, проживающий в США, Адриан Хон Чан.

Согласно документам, нападавшие приобрели оружие незадолго до нападения, а попав в посольство, «начали жестоко избивать людей, находившихся в здании», а потом обездвижили их, используя кабели и наручники. Сами участники группировки отрицают факт нападения и побоев сотрудников посольства.

Это не было атакой… и вопреки сообщениям СМИ никто не был избит и никому не вставляли в рот кляп. Мы уважаем Испанию, а потому мы не использовали оружие. Со всеми находившимися в посольстве людьми мы обращались достойно и с должной осмотрительностью.

При этом ГОЧ призналась, что контактировала с ФБР через несколько дней после нападения на посольство, предоставив американским спецслужбам «крайне важную информацию» по собственному желанию и на условиях конфиденциальности: «Чуть позднее некоторые журналисты стали распространять спекулятивную информацию об инциденте в Мадриде, раскрывая имена или принадлежность к организации тех, кто участвовал в операции, ссылаясь на правительственные источники США. Эта информация была слита СМИ, и это значительное злоупотребление доверием». Испания намерена добиваться экстрадиции нападавших из США. Всем им грозит тюремный срок до 28 лет.

Кирилл Сарханянц

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