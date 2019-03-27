Силуанов негативно относится к задержанию Абызова

«Негативно», — ответил он журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к задержанию Абызова.
«Суд разберётся. Надеюсь, что все будет хорошо», — добавил он, отвечая на вопрос, верит ли он в виновность или невиновность бывшего министра.
Во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении Абызова возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он с соучастниками — Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым похитил у нескольких компаний 4 миллиарда рублей. Абызова заподозрили в том, что с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, он создал и возглавил преступное сообщество. СК отметил, что похищенные деньги выведены за рубеж.