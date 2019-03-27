Дворкович отпраздновал день рождения не в России, сообщил источник
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Бывший
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Бывший
«Дворкович не в России на этой неделе», — сказал собеседник агентства.
Бывший
Во вторник Следственный комитет сообщил, что Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере, он задержан. Басманный суд в среду рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.
По данным следствия, Абызов с соучастниками похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей.