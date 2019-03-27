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14:16 (мск), источник: РИА Новости

Дворкович отпраздновал день рождения не в России, сообщил источник

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отпраздновал свой день рождения не в России, сообщил РИА Новости источник в его окружении, комментируя появившиеся в СМИ утверждения, что задержанный во вторник экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов приехал в РФ на день рождения к Дворковичу.

Источник: РИА Новости

«Дворкович не в России на этой неделе», — сказал собеседник агентства.

Бывший вице-премьер, являющийся сейчас председателем фонда «Сколково», родился 26 марта.

Во вторник Следственный комитет сообщил, что Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере, он задержан. Басманный суд в среду рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Дворкович и Абызов вместе работали в правительстве, одновременно войдя в состав кабинета министров в мае 2012 года, когда его в ранге премьера сформировал Дмитрий Медведев.

По данным следствия, Абызов с соучастниками похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей. Экс-министра заподозрили в том, что с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, он создал и возглавил преступное сообщество. СК отметил, что похищенные деньги выведены за рубеж.

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