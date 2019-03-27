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16:40 (мск), источник: РИА Новости

В деле полковника Захарченко появился новый фигурант, сообщил источник

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Следственный комитет РФ провел новые обыски и произвел задержание еще одного предполагаемого посредника по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительной системе.

Источник: РИА "Новости"

«Проведены обыски у людей, которые имели отношения с Захарченко. Обыск был у хозяина “Акуры” [на которой ездил полковник] Вианора Адония и его партнера по бизнесу Евгения Селикова. В ходе обыска изъята оргтехника», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам источника, в Ростове-на-Дону задержан Василий Критинин, его уже привезли в Москву и вменяют посредничество во взяточничестве. Следствие считает Критинина доверенным лицом Захарченко, отметил собеседник агентства.

В Басманный суд Москвы уже поступили материалы на арест Критинина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева. Ему вменяют посредничество во взяточничестве. Когда пройдет заседание, пока неизвестно.

Ранее по аналогичному обвинению был арестован бывший адвокат Захарченко Виктор Белевцов. По версии следствия, юрист передавал деньги полковнику от члена совета директоров компании «Росжелдорпроект», совладельца Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова.

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