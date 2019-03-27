Защита Абызова объяснила уголовное дело бизнес-конфликтом, а не политикой
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова не несет политический характер, а связано с
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова не несет политический характер, а связано с
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Адвокат отметил, что у защиты «нет оснований для утверждения» о политическом характере дела.
Он добавил, что защита будет просить не заключать Абызова под стражу.
Он не убийца, не насильник — он гражданин России, занимавший высокий пост и не имеющий отношения к тому, что вменяют ему и другим лицам. Есть иные меры пресечения.
Кроме того, Аснис назвал «фейком» информацию СМИ о том, что его подзащитного «выманили»
«С момента отставки из правительства (Абызов — ИФ) постоянно проживает в России, за границу выезжает на отдых, на короткий срок», — сказал Аснис.
Он добавил, что информация о постоянном проживании Абызова за границей не соответствует действительности.
По его словам, «уголовное дело было возбуждено вчера».
Аснис также рассказал, что Абызов был задержан накануне утром в своём доме в Подмосковье. «Он находился в своем частном доме в Подмосковье с семьёй», — сказал адвокат.
Накануне источник, знакомый с ситуацией, сообщал «Интерфаксу», что Абызов был задержан во вторник по дороге из терминала
Абызова обвинили в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие считает, что с 2011 по 2014 годы он вместе с соучастниками Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым похитил у энергетических компаний в Новосибирской области 4 млрд рублей и вывел их за рубеж. При этом, как считает СК,
Газета «Коммерсантъ» сообщила в среду, что дело в отношении Абызова касается сделки, в результате которой его структуры продали государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» акции четырех компаний, завысив их стоимость более чем в 21 раз — со 186 млн рублей до 4 млрд рублей. Руководство «Алмазювелирэкспорта» заявляет, что ничего об этом не знало и вместе с акционерами СИБЭКО и РЭС, участвовавшими в сделке, выступает в деле в качестве потерпевшей стороны.