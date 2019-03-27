В ФИДЕ сообщили, что Дворкович улетел в Сан-Марино до задержания Абызова
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Президент ФИДЕ, бывший
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Президент ФИДЕ, бывший
«Дворкович несколько дней назад принял участие в мероприятиях, связанных с чемпионатом по шахматам малых стран Европы в Сан-Марино», — сказал собеседник агентства.
По его словам, «сейчас Дворкович находится за границей, в начале следующей недели у него запланированы мероприятия в Москве».
«Президент ФИДЕ каждую неделю совершает по две поездки за рубеж, и нынешний визит в Европу был давно запланирован», — отметил представитель ФИДЕ.
Ранее несколько
Между тем источник, знакомый с ситуацией, сообщал «Интерфаксу», что Абызов приехал в Россию примерно неделю назад
В последнее время Абызов проживал за рубежом — в Италии и США, сообщил ранее «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. «Оперативники выманили его в Россию, после чего
Абызова задержали во вторник. Его обвинили в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие считает, что с 2011 по 2014 годы он вместе с соучастниками Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым похитил у энергетических компаний в Новосибирской области 4 млрд рублей и вывел их за рубеж. При этом, как считает СК,
Газета «Коммерсантъ» сообщила в среду, что дело в отношении Абызова касается сделки, в результате которой его структуры продали государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» акции четырех компаний, завысив их стоимость более чем в 21 раз — со 186 млн рублей до 4 млрд рублей. Руководство «Алмазювелирэкспорта» заявляет, что ничего об этом не знало и вместе с акционерами СИБЭКО и РЭС, участвовавшими в сделке, выступает в деле в качестве потерпевшей стороны.
Абызов свою вину не признает.
По перечисленным обвинениям ему может грозить до 20 лет лишения свободы.