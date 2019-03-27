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17:26 (мск), источник: Интерфакс

В ФИДЕ сообщили, что Дворкович улетел в Сан-Марино до задержания Абызова

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Президент ФИДЕ, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович в настоящее время находится за границей, в начале следующей недели планирует вернуться в Москву, сообщил «Интерфаксу» в среду представитель федерации.

Источник: РИА "Новости"

«Дворкович несколько дней назад принял участие в мероприятиях, связанных с чемпионатом по шахматам малых стран Европы в Сан-Марино», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «сейчас Дворкович находится за границей, в начале следующей недели у него запланированы мероприятия в Москве».

«Президент ФИДЕ каждую неделю совершает по две поездки за рубеж, и нынешний визит в Европу был давно запланирован», — отметил представитель ФИДЕ.

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Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов был задержан после того, как прилетел в Москву на празднование дня рождения Дворковича. Он родился 26 марта 1972 года.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, сообщал «Интерфаксу», что Абызов приехал в Россию примерно неделю назад из-за границы, где он проживал в последнее время, на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан. «Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников», — отметил собеседник агентства.

В последнее время Абызов проживал за рубежом — в Италии и США, сообщил ранее «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. «Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан», — сказал собеседник агентства.

Дело о мошенничестве

Абызова задержали во вторник. Его обвинили в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие считает, что с 2011 по 2014 годы он вместе с соучастниками Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым похитил у энергетических компаний в Новосибирской области 4 млрд рублей и вывел их за рубеж. При этом, как считает СК, экс-министр и его сообщники «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Газета «Коммерсантъ» сообщила в среду, что дело в отношении Абызова касается сделки, в результате которой его структуры продали государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» акции четырех компаний, завысив их стоимость более чем в 21 раз — со 186 млн рублей до 4 млрд рублей. Руководство «Алмазювелирэкспорта» заявляет, что ничего об этом не знало и вместе с акционерами СИБЭКО и РЭС, участвовавшими в сделке, выступает в деле в качестве потерпевшей стороны.

Абызов свою вину не признает.

По перечисленным обвинениям ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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